مصرية بقائمة أكثر 100 شخصية ملهمة في كندا: طول عمري بحلم أكون مدرسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت فيبي وصفي، مصرية تعمل مديرة مدرسة في كندا، المصنفة ضمن قائمة أكثر 100 شخصية ملهمة في كندا، إنها كانت تحلم طوال عمرها أن تعمل مدرسة، فبدأت العمل في إحدى المدارس بكندا منذ 17 عاما، وفي الوقت نفسه، بدأت في تطوير نفسها بحصولها على ماجستير والحصول على دراسات مختلفة، وصعدت في المناصب حتى وصلت لمنصب مديرة مدرسة في 2014.

سبب دخولها قائمة أكثر 100 شخصية ملهمة

وأضافت خلال لقاء في كندا عبر تطبيق ZOOM، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم السبت، أنَّ سبب دخولها قائمة «أكثر 100 شخصية ملهمة» في كندا حصول المدرسة على مدار عدة سنوات لقب الأفضل على مستوى المدينة.

وأوضحت أنه خلال جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت الذي أغلقت فيه المدرسة أبوابها، قررت استمرار الدارسة عبر الإنترنت، والسماح لأي طالب في العالم بالالتحاق بالمدرسة عبر الدراسة عن بعد، والحصول على الدبلومة الكندية من خلال التطبيقات المختلفة بالمدرسة، وهذا بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة.

جائزة المرأة الملهمة

ولفتت إلى أنها قد تحصل على جائزة المرأة الملهمة في منتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى إصدار كتاب يتحدث عن قصص النجاح في كندا، وأنها كانت ضمن هذه القصص، مشيرة إلى أن المنظمة الكندية كرمت سيدات قدمن نماذج مختلفة في الحياة، وأن المنظمة درست ما قدمته، وتأثيرها في المجتمع الكندي وفي بيئة عملها، وكيف استطاعت أن تقدم قدوة مشرفة.

وأشارت مدير مدرسة «فيلوباتير» بكندا، إلى أنها تتواصل مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منذ بداية أزمة كورونا لمساعدة بعض الطلاب، إذ جرى إغلاق الجامعات، ولم يكن لبعض الطلاب أماكن مخصصة يقيمون فيها: «كان هناك فتاة جاءت إلينا في تورنتو، وقدمنا لها المساعدة، وتكرر هذا الأمر مع طلاب آخرين».