الامارات | كشف أسرار اعتزاله الفن.. راشد الماجد: "معدل ذكائي عشرة على عشرة ".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أسرار اعتزاله الفن.. راشد الماجد: "معدل ذكائي عشرة على عشرة ".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الفنان راشد الماجد، خلال لقائه مع الإعلامي نيشان في برنامج "جلسة عمر"، نفسه محظوظا عن غيره من النجوم، حيث بدأ مشواره الفني منذ الطفولة، ما أضاف له خبرة.

وتحدث الفنان راشد الماجد، عن لحظات فشل وإحباط مر بها خلال مشواره الفني، مؤكدًا أنه أمر طبيعي في حياة أي إنسان أن يمر بتلك اللحظات.

وعن هواياته غير الغناء، قال الماجد مازحًا: "بحب الأكل كثير، أحس راسي ثقيل من خدودي، وبعض الناس يقترحون علي عمليات شفط".

وفي سياق آخر، أكد راشد الماجد أنه يعتبر نفسه محظوظا لقدرته على البر بوالديه في حياتهما، موضحًا أن لديه تسجيلا بصوت والدته خلال دعائها، وقراءتها القرآن الكريم، مؤكدا أنه لم ينس صوتها بعد وفاتها.

وحين وجه الإعلامي نيشان للفنان راشد الماجد سؤالا حول معدل ذكائه الفني ليرد الفنان قائلاً ”عشرة، أو نقول عشرة إلا تكة وخلي التكة عشان العين”.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news