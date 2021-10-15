تفاصيل إطلالة نجلاء بدر المثيرة للجدل في الجونة: «متثبت بدعامة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فستان من القطيفة خطف الأنظار منذ الوهلة الأولى، كشف عن منتصف الجسد وأخفى النصف الآخر، على الرغم من بساطة التصميم، إلا أنه ربما يكون الفستان الأكثر جرأة على السجادة الحمراء، هكذا أطلت الفنانة نجلاء بدر، أمس، في افتتاح فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لتخطف الأنظار حولها وتصبح محل جدلًا واسعًا، من بين إطلالات الفنانات باليوم الأول من المهرجان.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر.. «تم تثبيته بدعامة»

وتحدث الاستايلست وخبير الموضة، مصطفى الشافعي، عن تفاصيل ظهور وفستان الفنانة نجلاء بدر، مؤكدًا في البداية أنه غير مناسب للمهرجان أو الحدث: «ده فستان تريند».

وعن موديل الفستان، تابع «الشافعي» لـ«هن»: «الفستان one shoulder وبنستخدم الموديل ده عشان أخطف العين للجزء التاني من الفستان».

أما عن الجزء المكشوف من الفستان، الذي وضع «جيب مطرز» عليه لتغطية منطقة الصدر، كشف الاستايلست عن حيلة تثبيته بهذا الوضع: «تم تثبيت الجيب عن طريق التول ودعامات من أسفل وجانب الفستان مع تغطية الدعامات بشريط تطريز رفيع جدًا، وده عشان العين تروح للجيب بس».

مستوحى من الحضارة الفرعونية

فريدة تمرازا مصممة الفستان قالت إنه مستوحى من الحضارة الفرعونية: «المونوجرام الخاص بالبراند الذي ظهر فى منطقة الصدر في فستان نجلاء بدر هو تطوير لعين حورس»

وتابعت «تمرازا»: «الفستان كان أحد القطع التي سيتم عرضها في الكوليكشن الجديدة الخاصة بي في احتفالية للسنة العاشرة لنا».

فستان جريء ومفاجأة

فستان جريء ومفاجأة، بهذه الكلمة علقت الإعلامية وخبيرة الموضة، نهى عبدالعزيز، لـ«هن» على إطلالة الفنانة نجلاء بدر، الجريئة والمثيرة للتساؤلات: «رانيا يوسف قالت فستانها مفاجأة، لكن نجلاء اللي كانت مفاجأة بجد».