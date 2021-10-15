لايف ستايل

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر المثيرة للجدل في الجونة: «متثبت بدعامة» (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نجلاء بدر

فستان من القطيفة خطف الأنظار منذ الوهلة الأولى، كشف عن منتصف الجسد وأخفى النصف الآخر، على الرغم من بساطة التصميم، إلا أنه ربما يكون الفستان الأكثر جرأة على السجادة الحمراء، هكذا أطلت الفنانة نجلاء بدر، أمس، في افتتاح فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لتخطف الأنظار حولها وتصبح محل جدلًا واسعًا، من بين إطلالات الفنانات باليوم الأول من المهرجان.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر.. «تم تثبيته بدعامة» 

وتحدث الاستايلست وخبير الموضة، مصطفى الشافعي، عن تفاصيل ظهور وفستان الفنانة نجلاء بدر، مؤكدًا في البداية أنه غير مناسب للمهرجان أو الحدث: «ده فستان تريند».

وعن موديل الفستان، تابع «الشافعي» لـ«هن»: «الفستان one shoulder وبنستخدم الموديل ده عشان أخطف العين للجزء التاني من الفستان».

أما عن الجزء المكشوف من الفستان، الذي وضع «جيب مطرز» عليه لتغطية منطقة الصدر، كشف الاستايلست عن حيلة تثبيته بهذا الوضع: «تم تثبيت الجيب عن طريق التول ودعامات من أسفل وجانب الفستان مع تغطية الدعامات بشريط تطريز رفيع جدًا، وده عشان العين تروح للجيب بس». 

8375402b59.jpg

مستوحى من الحضارة الفرعونية

فريدة تمرازا مصممة الفستان قالت إنه مستوحى من الحضارة الفرعونية: «المونوجرام الخاص بالبراند الذي ظهر فى منطقة الصدر في فستان نجلاء بدر هو تطوير لعين حورس»

وتابعت «تمرازا»: «الفستان كان أحد القطع التي سيتم عرضها في الكوليكشن الجديدة الخاصة بي في احتفالية للسنة العاشرة لنا».

7e664df5f9.jpg

فستان جريء ومفاجأة 

فستان جريء ومفاجأة، بهذه الكلمة علقت الإعلامية وخبيرة الموضة، نهى عبدالعزيز، لـ«هن» على إطلالة الفنانة نجلاء بدر، الجريئة والمثيرة للتساؤلات: « قالت فستانها مفاجأة، لكن نجلاء اللي كانت مفاجأة بجد».

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا