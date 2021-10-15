مهرجان الجونة.. أبرز إطلالات حفل الافتتاح التي خطفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

انطلق مساء الخميس حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وتألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأنظار والتي نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية.

مي سليم:

طلت الفنانة مي سليم بفستان باللون الكاشمير بقصة الأوف شولدر، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

بشرى:

وتألقت الفنانة بشرى بفستان منفوش قصير بالألوان بدرجات الأصفر والبرتقالي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وحذاء كعب عالي.

رانيا يوسف:

كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كب، مجسم يبرز رشاقتها باللون الأزرق الداكن، وفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الصارخ.

درة:

وطلت الفنانة درة مرتدية بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود، بقصة الكتف الواحد (الاون شولدر)، وبه كرانيش من عند الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود، ومن الناحية الجمالية، اختارت مجوهرات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

هند صبري:

وطلت الفنانة هند صبري بفستان طويل باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير. وتركت شعرها الويفي منسدلا.

يسرا:

وظهرت الفنانة يسرا بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق الفاتح، بقصة الأوفشولدر، وأكمام طويلة، جعلت الإطلالة مميزة ومختلفة، كما أن للفستان طبقة شفافة لامعة، وأضفت يسرا للإطلالة نعومة باستخدام إكسسوارات رقيقة، إضافة إلى تسريحة الشعر المنسدل القصير.

منة شلبي:

اختارت الفنانة منة شلبي فستان جاء بصيحة الكروب، ومكشوف عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة أيضا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع واكسسوار بسيط عند حول الرقبة بفص باللون الأخضر، كما اعتمدت اللون الأحمر الصارخ للشفاه، وتسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

ميس حمدان:

وطلت الفنانة ميس حمدان مرتدية فستان طويل، باللون الأسود، وبه فتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، بقصة الكتف الواحد(وان شولدر)،

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

نجلاء بدر:

وارتدت الفنانة نجلاء بدر فستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

صبا مبارك:

وتألقت الفنانة صبا مبارك بفستان كت باللون الفضي، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

جورجينا طواف:

وارتدت الفنانة جورجينا طواف فستان كت باللون الأخضر الداكن، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الظهر والصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

شيرين رضا:

أيضا ارتدت الفنانة شيرين رضا فستانا منفوشا، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

بسمة:

وطلت الفنانة بسمة بفستان كت وبفتحة ساق جريئة وباللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

مي سليم:

وتألقت الفنانة مي سليم بفستان باللون الكاشمير بقصة الأوف شولدر، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.