5 ملاحظات مهمة تكشف شخصية العريس الحقيقية: الراجل مش بفلوسه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مخاوف الرفض دائما ما تطارد الرجال، أثناء التقدم لطلب الزواج من فتاة ما، سواء كان تجمعهما علاقة عاطفية أو زواج صالونات، إذ يكون غير واثقا من قبول الفتاة أو أسرتها له، بسبب صفات شخصية واجتماعية قد لا تتناسب معهم، ونفس الأزمة تؤرق الفتيات، وتجعلهن غير قادرات على الاختيار المناسب، وتتواصل شكوك الطرفين خلال فترة الخطوبة، حتى يبدأ كل طرف في التعامل على طبيعته، وبشكل أكثر وضوحا، لتفتح المشكلات التي قد تحدث بينهما مجالا لاكتشاف الإيجابيات والسلبيات في شخصيتهما.

شروط الزوج والعريس المناسب

حددت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجها «هي وبس»، مواصفات العريس والزوج المناسب، التي بدأتها بصلته بربنا سبحانه وتعالى، قائلة: «اللي مابيخافش من غضب ربنا، مابيخافش على زعل حد»، بالإضافة إلى طريقة تعامله مع والديه: «لو عنده نوع من الاهتمام بالرعاية والإحسان، هيتقى ربنا في الزوجة اللي هيتزوجها».

الخطوبة مش للشقة والفرش

تابعت رضوى الشربيني: «فترة الخطوبة مش معمولة علشان تمحر الشقة، ولا علشان نفرش أوضتين وصالة، ونص عليك ونص عليا، معمولة علشان تقدري تقرري هتكملي خطوة الخطوبة ولا لا، الخطوبة مرحلة احتمال أنها لا تؤدي للزواج».

وأوضحت: «الوقت هيقدر يحدد الطباع السيئة والجيدة للرجل، التي من خلالها يمكن للشريكة تحديد إذا ما كانت تستطيع تقبلها والعيش معها طوال العمر أم لا، مفيش راجل ولا ست بيتغيروا علشان خاطر حد».

الاختبار يكشف الطباع

وواصلت رضوى الشربيني: «الاختبار من أكثر الطرق التي تستطع الفتاة التعرف على شخصية الرجل أكثر، خصوصا في المواقف التي لا يفضلها، هنا يكتشف إذا كان سليط اللسان، أو يقوم بضرب الفتاة، أو التلفظ بألفاظ بذيئة، فترة الخطوبة لازم تبقى 12 شهر، لأن كل شخص فينا عنده مود مختلف تماما، في الأربع مواسم السنة».

بخل المشاعر أخطر صفة

واختتمت رضوى الشربيني، حديثها عن مواصفات الزوج المناسب، مؤكدة أنه «الكريم في طباعه ومشاعره وحبه واهتمامه، البخل مش في الفلوس.. البخل في المشاعر».