حكم تطليق الزوجة تحت تأثير «الوسواس القهري»: استغفر واتعالج

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الوسواس القهري، مرض نفسي يقع عديد من الأشخاص ضحايا له، ويدفعهم في كثير من الأحيان إلى الإقدام على القيام بأفعال لا يرغبون فيها، وتكون خارج إرادتهم الكاملة، وهو ما تعرض له زوج مصاب بالمرض، طلق زوجته تحت تأثير حالته النفسية، قبل أن يلجأ إلى دار الإفتاء المصرية، بسؤال عاجل ملخصه: هل طلقته تقع أم لا؟

تساؤل الزوج

جاء مضمون تساؤل الزوج، كالآتي: «عندي وسواس قهري، واليومين دول ماسك موضوع الطلاق، عايزني كل شوية أقول جوايا مراتي طالق، وأنا بحاول أمسك نفسي، بس من كتر الزهق تلفظت به، وقلت مراتي طالق، وأنا مش عايز أطلق ولا حاجة، فهل الطلقة تقع ولا لا؟».

الإفتاء ترد

رد أحد أمناء الفتوى في مقطع فيديو، عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، قائلًا إن الطلاق لا يقع في تلك الحالة، وعلى الزوج الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومحاولة العلاج بالذهاب إلى طبيب مختص، وذكر الله تعالى دائمًا والتحصين من الوسواس بقراءة القرآن.

نصائح لتجنب الوقوع في أزمات الطلاق

قدم كريم محسن، استشاري العلاقات الاجتماعية والزوجية، مجموعة من النصائح للرجال، كي يتجنبوا الوقوع في الطلاق، خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج «البيه والهانم»، على شاشة «صدى البلد».

وتمثلت تلك النصائح في:

- يجب أن يكون الشخص متوازن نفسيا، قبل اتخاذ خطوة الزواج.

- يجب أن يكون لكل شخص هدف في حياته يسعى لتحقيقه.

- ضرورة أن يكون لكل شخص مساحته الشخصية، وحياة اجتماعية خاصة.

- العلاقة الجيدة مع الله، والحفاظ على تأدية الصلاة في أوقاتها.

- الشعور بالثقة في النفس.

- تحديد أهداف والعمل على تحقيقها.

- العلاقة الجيدة مع الأسرة.

- يجب أن يُشعر الزوج زوجته بالطمأنينة والتوافق العقلي.