موضة شتاء 2021 للمحجبات للوصول إلى الأناقة والجمال

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتميز موضة شتاء 2021 للمحجبات هذا العام بملابس أنيقة ومختلفة تناسب المحجبات، وتبحث كل فتاة عن الإطلالة الأنيقة والمختلفة التي تناسب شتاء هذا العام، ويستعرض «هُن» في التقرير التالي موضة شتاء 2021 للمحجبات، حسب موقع Fustany.

موضة شتاء 2021 للمحجبات

التنورة تتربع على عرش موضة شتاء المحجبات، حيث تتسم بالملابس الفضفاضة التي تناسب مختلف الأوقات.

التنورة الجلد البليسية، تمنح الشعور بالدفء لخامتها الجلد الثقيلة، كما أن تصميم البليسيه يجعلها واسعة وفضفاضة، ما يلبي الرغبة في الحصول على مظهر مختلف ومحتشم.

المعاطف كذلك من موضة شتاء 2021، وهي من قطع الملابس التي تناسب كل عام ولا يمكن الاستغناء عنه في فصل الشتاء، وتوجد أنواع مختلف من المعاطف التي يمكن اختيارها حيث يمكن اختيار المعطف الطويل أو القصير ويمكن ارتداءه على البنطلون أو التنورة الذي يناسب الحجاب.

الجاكيت الجينز والكارديجان الصوف من موضة شتاء 2021 للمحجبات

الجاكيت الجينز كذلك من موضة شتاء 2021، يمكن ارتداءه في الشتاء لكل عامأ فهو من الملابس التي يصعب الاستغناء عنها في الشتاء، ويمكن تنسيقه مع بنطلون أو تنورة أو فستان شتوي أنيق.

البلوفرات الواسعة كذلك يمكن ارتداءها على بنطلون من الجينز، وتعد من الموديلات التي تساعد على تحقيق الراحة.

الكارديجان الصوف أحد الاختيارات الجيدة للملابس الشتوية للمحجبات في شتاء 2021، حيث يكون طويلا أو قصيرا حسب الرغبة ويعطى شكلا مختلفا عند ارتدائه.

ويوجد منه نوعان الصوف أو الفرو، ويكون مفتوحا من الأمام ويمكن ارتدائه مع بلوفر وبنطلون أو تنورة.

كما أن البدل القطنية تعطي مظهرا أنيقا ومختلفا، وتمنح البدل القطنية قدرا من الدفء.