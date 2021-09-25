الارشيف / لايف ستايل

موضة شتاء 2021 للمحجبات للوصول إلى الأناقة والجمال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موضة شتاء 2021 للمحجبات

تتميز موضة شتاء 2021 للمحجبات هذا العام بملابس أنيقة ومختلفة تناسب المحجبات، وتبحث كل فتاة عن الإطلالة الأنيقة والمختلفة التي تناسب شتاء هذا العام، ويستعرض «هُن» في التقرير التالي موضة شتاء 2021 للمحجبات، حسب موقع Fustany.

موضة شتاء 2021 للمحجبات

التنورة تتربع على عرش موضة شتاء المحجبات، حيث تتسم بالملابس الفضفاضة التي تناسب مختلف الأوقات.

3561277c00.jpg

التنورة الجلد البليسية، تمنح الشعور بالدفء لخامتها الجلد الثقيلة، كما أن تصميم البليسيه يجعلها واسعة وفضفاضة، ما يلبي الرغبة في الحصول على مظهر مختلف ومحتشم.

79c4d870b1.jpg

المعاطف كذلك من موضة شتاء 2021، وهي من قطع الملابس التي تناسب كل عام ولا يمكن الاستغناء عنه في فصل الشتاء، وتوجد أنواع مختلف من المعاطف التي يمكن اختيارها حيث يمكن اختيار المعطف الطويل أو القصير ويمكن ارتداءه على البنطلون أو التنورة الذي يناسب الحجاب.

الجاكيت الجينز والكارديجان الصوف من موضة شتاء 2021 للمحجبات

ee24299173.jpg

الجاكيت الجينز كذلك من موضة شتاء 2021، يمكن ارتداءه في الشتاء لكل عامأ فهو من الملابس التي يصعب الاستغناء عنها في الشتاء، ويمكن تنسيقه مع بنطلون أو تنورة أو فستان شتوي أنيق.

7279a82348.jpg

البلوفرات الواسعة كذلك يمكن ارتداءها على بنطلون من الجينز، وتعد من الموديلات التي تساعد على تحقيق الراحة.

ed57bfb996.jpg

الكارديجان الصوف أحد الاختيارات الجيدة للملابس الشتوية للمحجبات في شتاء 2021، حيث يكون طويلا أو قصيرا حسب الرغبة ويعطى شكلا مختلفا عند ارتدائه.

 ويوجد منه نوعان الصوف أو الفرو، ويكون مفتوحا من الأمام ويمكن ارتدائه مع بلوفر وبنطلون أو تنورة.

كما أن البدل القطنية تعطي مظهرا أنيقا ومختلفا، وتمنح البدل القطنية قدرا من الدفء.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا