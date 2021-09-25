الامارات | مبادرة لإجراء 91 عملية زراعة كلى في السعودية بكلفة 18 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لإجراء 91 عملية زراعة كلى في السعودية بكلفة 18 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مبادرة مجتمعية ووطنية من مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ومصرف الراجحي، وبرعاية وزير الصحة السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، وتزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91، أطلق الأطراف مبادرة مجتمعية لإجراء 91 عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي بكلفة 18 مليون ريال، وذلك للحالات المحولة من منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وتأتي المبادرة تفعيلاً لدور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي، إضافة إلى توفير أفضل سبل العلاج لهم، وتحسين نوعية حياتهم، وإعلاء ثقافة وقيم التكافل الاجتماعي.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، وليد المقبل، عن سعادته بإطلاق المبادرة في ذكرى اليوم الوطني السعودي، لتكون بمثابة جزء من الوفاء للوطن وقيادته ومواطنيه، مشيراً إلى أن مصرف الراجحي يحرص دوماً على تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تحقق أكبر النفع للفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على الاستدامة والمواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، التي تركز على الأعمال الممنهجة والمستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني، إن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت، يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91، الذي نستشعر فيه أهمية التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره، وتأصيلاً للمبادرات الإيجابية ومشروعات الخير والنماء، كما أن هذه المبادرة تشكل لوحة وطنية تعكس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري، أن الصندوق انطلاقاً من بعده الإنساني فقد حقق العديد من الإنجازات اللافتة خلال الفترة المنصرمة في كل المجالات الصحية، منها العلاج الخيري، ويأتي إطلاق مثل هذه المبادرة النوعية مع شركاء النجاح حرصاً منه على دعم التنمية الصحية المستدامة في المملكة وفق رؤية 2030، ومزامنةً مع ذكرى اليوم الوطني الـ91، مقدماً شكره وتقديره لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب ومصرف الراجحي على دعمهم السخي لمنصّة شفاء لتغطية 91 عملية زراعة كلى، وإنهاء معاناة المرضى المحتاجين.

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