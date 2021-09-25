الامارات | رحيل السينمائي البريطاني روجر ميتشل

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل السينمائي البريطاني روجر ميتشل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي السينمائي البريطاني روجر ميتشل، أول من أمس، عن عمر يناهز 65 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلة المخرج الذي كان من أبرز أعماله فيلم «نوتينغ هيل».

وأوضح مدير أعمال الراحل في بيان أن «عائلة المخرج والمؤلف روجر ميتشل، والد هاري وروزي وماغي وسبارو، تعلن ببالغ الحزن عن وفاته عن عمر يناهز 65 عاماً». ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاته.

ولد روجر ميتشل، الذي كان والده دبلوماسياً، في الخامس من يونيو 1956 في جنوب إفريقيا، وتنقل خلال طفولته بين بيروت ودمشق وبراغ، ثم عاد إلى بريطانيا.

وبعد بدايات على خشبة المسرح، وعبر الشاشة الصغيرة، حيث أخرج مسلسلات وأفلاماً تلفزيونية، دخل ميتشل مجال السينما عام 1996 من خلال اقتباس فيلم سينمائي من مسرحية «ماي نايت ويذ ريغ».

لكنّ الفيلم الكوميدي الرومانسي «نوتينغ هيل»، من بطولة جوليا روبرتس وهيو غرانت عام 1999، هو الذي كرّس مكانته في الفن السابع.

ويتناول الشريط الذي كتبه ريتشارد كورتيس، وأصبح من أشهر الأفلام في هذه الفئة، قصة حب بين نجمة هوليوودية وصاحب مكتبة في لندن.

ومن بين أعماله أيضاً فيلم «تشينجينغ لينز» عام 2002، من بطولة بن أفليك وسامويل ل. جاكسون. و«ماي كازن ريتشل» عام 2017 مع سام كلافلن وريتشل ويز.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، تولى في مهرجان تيلورايد السينمائي الترويج لفيلمه الجديد «ذي ديوك»، المقرر عرضه في نهاية العام الجاري، ويتناول قصة سرقة سائق تاكسي لوحة في لندن خلال ستينات القرن الـ20.

وكان ميتشل متزوجاً من الممثلة كيت بافيري، وله منها ولدان، ثم اقترن بالممثلة آنا ماكسويل مارتن التي رزق منها أيضاً ولدين قبل انفصالهما.

فيلم «نوتينغ هيل» كرّس مكانة ميتشل في الفن السابع.

• من بين أعمال الراحل «تشينجينغ لينز» من بطولة بن أفليك.

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