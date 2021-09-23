كيف توقف الكلب عن النباح على المارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

موريس من فصيلة الراعي الأسترالي، يعلم وظيفته تمام المعرفة. أنه ينبح كلما سار أي شخص أو اقترب من سياج الحديقة. هذا ملائم تماما مع مالكته مانويلا تسايتس. فهي تعيش في منطقة غير مطروقة على مشارف مدينة مورس الألمانية ولا تريد أن يقترب أي شخص من منزلها دون ملاحظته.

ولكن تسايتس وهي مدربة كلاب، تعلم أن هذا ليس الحال مع كل أصحاب الكلاب. فآخرون ينزعجون من هذا.

لا يشجع الخبراء استخدام الكلب كجهاز إنذار حي وتقييده في قفص. وتقول بيتينا هاس وهي مدربة كلاب في فورا في بافاريا: "الأقفاص لم تعد خيارا حيث أن الكلاب تحتاج إلى شخص للتعلق به".

ونظرا لأن الكثير من الكلاب يقظة بشكل طبيعي تقول، "أنا أحذر من تعزيز هذا السلوك الوقائي بالتدريب. أغلب الكلاب التي تكون مسالمة وودودة مع الأشخاص تتصرف بشكل مختلف عندما يقترب لص من المنزل في المساء. وسوف يتصرف الكلب في موقف كهذا وأنت لست بحاجة لتدريبه عليه".

ويمكن أن يسفر كون الكلاب يقظة في سلوك غير مرغوب مثل أن يبدأ الكلب في النباح بجوار سياج الحديقة. وتقول هاس: "كمدربة، أول شيء أقوم بتفقده سبب النباح"، وتشير إلى أن الكلب الذي تُرك بمفرده في الحديقة ربما يشعر بالملل وينبح لعدم وجود شيء يفعله. أو كونه قد تم تركه بمفرده قد لا يجعله يشعر بالأمان.

وتقول هاس: "الكلب الذي ينبح كثيرا يجب مكافأته بانتظام على السلوك الهادئ". وتنصح أصحاب الكلاب بعدم ترك الكلب الذي يعاني من "النباح القهري" بمفرده في الحديقة ولكن التواصل معه. وتضيف أن هذا يمكن أن يساعد الكلب على تعلم الاسترخاء في الحديقة.

وتوصي تسايتس بتعزيز السلوك المرغوب لدى الكلب بتدريبه بالطقطاقة. ويمكن للمالك الجلوس بجوار الكلب في الحديقة والضغط على الطقطاقة وإعطاء الكلب مكافأة متى اقترب أي شخص من السياج. وسوف تثير المكافأة اهتمام الكلب أكثر مما يحدث عند السياج.

وتضيف: "سوف يكتشف الكلب أنه متى اقترب شخص من السياج، يحصل على شيء جيد من صاحبه. وهذا يغير مزاجه".