فطائر سهلة التحضير لأطفالك في الفطار خلال دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال إعداد وجبة الإفطار، تحرص العديد من الأمهات على تحضير الوجبات الشهية لأطفالهن في الصباح الباكر، والتي تتميز بسهولة تحضيرها، خاصة المعجنات بأنواعها المختلفة.

وخلال هذا التقرير، نقدم لكِ مجموعة من الفطائر، التي يسهل تحضيرها في الصباح الباكر لأبنائك، وذلك على طريقة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

فطائر بالجبنة البيضاء

مقادير عمل فطائر بالجبنة البيضاء

نصف كيلو دقيق أبيض

رشه ملح

ملعقة كبيرة خميرة

نصف كوب لبن

ربع كوب زيت

جبنة بيضا حسب الرغبة

سمسم للوجه

طريقة تحضير فطائر بالجبنة البيضاء

نحضر وعاء كبير نضع فيه اللبن والزيت والسكر والجبنة ونخلط كل المكونات حتى يتجانس الخليط

في وعاء آخر نضع المكونات الجافة «الدقيق والملح والخميرة»، ونقلبها معًا ثم نضيف خليط اللبن والزيت تدريجيًا مع العجن حتى تتكون العجينة

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر

بعد أن يتخمر العجين ويتضاعف حجمه، نقوم بتشكيله لكرات متوسطة الحجم

نرص كرات العجين على صينية مدهونه بالقليل من الزيت ونترك مسافة بين كل عجينة وأخرى

ندخل صينية العجين للفرن حتى تنضج ويتحمر وجهها ثم نقدمها

طريقة تحضير فطائر بالمربى

- مقادير عمل فطائر بالمربى

4 أكواب دقيق

ثلث كوب سكر

كوب لبن

ثلث كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة قرفة

2 بيضة

مربى

طريقة تحضير فطائر بالمربى

اخلطي الدقيق مع السكر والفانيليا والبيكنج بودر والملح والقرفة

ذوبي الخميرة في قليل من اللبن ثم ضيفيها للخليط

ضيفي الزيت ثم ضيفي البيض بالتدريج

ابدأي في العجن حتى تختلط جميع المكونات وتصبح لديك عجينة طرية ومتماسكة ثم قسميها قطع متساوية

افردي العجينة باستخدام نشابة وادهني المربى بداخلها ولفيها على شكل اسطوان و

قطعيها ثم رصيها في صينية مدهونة بالزيت وادخليها فرن ساخن

افردي العجينة وقطعيها دوائر وضعيها في قالب كب كيك مدهون بالزيت وعليها ملعقة مربي

ادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدمي الفطائر باردة بعد اضافة المربى قبل التقديم

فطائر بالكركم بالعسل

مقادير عمل فطائر بالكركم بالعسل

نصف كوب حليب بودرة

2 بيض

1 ملعقة كبيرة خلّ

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة صغيرة كركم

ثلاثة أرباع ماء

1 كوب دقيق

عسل للتقديم

طريقة تحضير فطائر بالكركم بالعسل

توضع كل المكونات ما عدا العسل في وعاء وتخفق حتى تتجانس

حمّي مقلاة غير لاصقة على حرارة متوسّطة

يضاف حوالى مغرفة صغيرة من المزيج وانتظري حتى تنضج لدقيقة واحدة ثمّ تقلب وتترك لدقيقة إضافية.

تعاد الكرة حتى انتهاء الكمية

توضع في طبق التقديم وتزين بالعسل ثمّ تقدم