الامارات | #عزيزتي حواء.. الجينز يكتسي بالبني خلال الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي حواء.. الجينز يكتسي بالبني خلال الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي السروال الجينز باللون البني في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية وتفرّد.

وأوضحت مجلة «Elle» أن الجينز البني يتسم هذا الموسم بمظهر عصري، بفضل قصته الانسيابية ذات الوسط العالي، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تزدان بنقوش جلود الحيوانات، مثل جلد النمر أو الزيبرا، لتضفي على المظهر طابعاً جريئاً يخطف الأنظار. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز البني يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن تنسيقه مع قطعة فوقية باللون نفسه للحصول على إطلالة أحادية هادئة.

ويمكن أيضاً الحصول على إطلالة جذابة من خلال تنسيق السروال الجينز البني مع قطعة فوقية تزهو باللون الأخضر، إذ تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً يخطف الأنظار، كما يمكن تنسيق السروال الجينز البني مع قطعة فوقية تكتسي بالأسود، للحصول على إطلالة غاية في الأناقة.

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