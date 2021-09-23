الامارات | قصائد من الإمارات وسورية ونيجيريا في بيت الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد من الإمارات وسورية ونيجيريا في بيت الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية شعرية شارك فيها المبدعون: أحمد العسم (الإمارات) وجميل داري (سورية)، وعلي مصطفى لون (نيجيريا)، بحضور مدير البيت، الشاعر محمد البريكي. افتتح القراءات أحمد العسم بنصوص لامست الهم الإنساني، وقدم الشاعران الآخران قصائد شفيفة طافت عوالم مختلفة.

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