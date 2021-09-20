رشا رزق تكشف منتحل شخصية أحمد فهمي لتوريط البنات.. والفنان يرد بالفيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«توريط البنات الكومبارس في أمور غير أخلاقية»، جملة صادمة كانت في ذيل منشور كتبته الفنانة السورية رشا رزق، قبل ساعات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متحدثة عن تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل شخص ينتحل شخصية الفنان أحمد فهمي، ويدعي أنه هو، ويتصل بالفتيات والفنانات الكومبارس، ليورطهن في أمور غير أخلاقية، وقبل دقائق خرج الفنان عبر صفحته الشخصية على «انستجرام» في فيديو يرد على ما وصله من رسائل ويوضح الحقيقة.

كتبت رشا رزق، عبر حسابها على «فيسبوك»: «يا جماعة كنت راح أتعرض لعملية نصب واحتيال، وتوريط بمشاكل من قبل جهة اتصلت فيني، وأخذو رقمي من أصدقاء.. شخص ادعى إنه الفنان أحمد فهمي (مغني و مقدم برامج)، اتصل فيني هو ومديرة أعماله».

حكاية تورط أحمد فهمي في عملية نصب

وواصلت الفنانة السورية، كشف تفاصيل حيلة النصب التي تعرضت لها: «بعد حديث طويل عن مشاركة بفيلم من إخراجه، وطلبه مني مساعدته في إيجاد طاقم فني من مكياج وكومبارس من عرب عايشين في أوروبا، وأنا اتحمست لمساعدته لإيجاد كاستينج، طلع هذا الشخص عم يحتال علي ويتصل بالبنات الكومبارس، ليورطهن بأمور لا أخلاقية، والبنات اتصلو فيني يخبروني عن هذا الموضوع»، واختتمت موجهة رسالة تحذير للفتيات: «انتبهو يا بنات، أرجوكن من هذا البروفايل الكاذب، وهذا الرقم الكاذب أيضا».

أحمد فهمي يخرج عن صمته بفيديو

خرج الفنان والمطرب أحمد فهمي، في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يتحدث عن تورطه في الأزمة، وقصة انتحال شخصيته، إذ قال: «مساء الخير يا جماعة، أنا دلوقتي وصلني إن فيه شخص بيحاول ينتحل شخصيتي، سواء على السوشيال ميديا، أو بيبعت لناس من رقم فرنسي على حسب كلام الفنانة رشا رزق، واتواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم».

وأكدت أحمد فهمي، خلال الفيديو، أنه لا علاقة له بهذا الشخص، وأي تواصل مع جمهوره، يكون من خلال حساباته الموثقة على موقعي التواصل الاجتماعي «انستجرام» و«تويتر»، وإذا كان هناك أي عمل جديد سيعلن عنه بنفسه، أو عن طريق جهات مختصة: «لو بعمل حاجة أكيد هقول على الانستجرام والفولورز هيعرفوا، اللي بيتواصلوا معايا بيكون على الواتساب، متصدقوش غيري».