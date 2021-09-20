6 علامات تشير إلى معاناة طفلك من نقص التغذية.. أبرزها «عاوز حاجة حلوة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتدفق مشاعر الأمومة حين تضع مولودها، لا شيء يشغلها سوى الاهتمام به ورعايته، فتضع كل اهتماماتها في صحة رضيعها، وإعطائه العناصر الغذائية الأساسية، لتنمية جسده بشكل صحيح، لكن بعض الأطفال ربما يفتقروا لتلك العناصر المهمة، ويعانون من نقص التغذية، ما يترتب عليه كثير من الأزمات.

مشاكل صحية كثيرة يواجهها الأطفال، الذين يعانون من نقص التغذية، بداية من أمراض الجهاز الهضمي، وصولا إلى أمراض القلب، وربما تتطور الأمور بشكل أسوأ من ذلك، لذا يجب على الأمهات الانتباه جيدًا لعلامات نقص التغذية لدى أطفالهم، ورعايتهم بشكل جيد.

ورصد موقع «أونلي هيلث» المختص في الشؤون الصحية، عدد من العلامات التي إذ لاحظتيها على طفلك، فتأكدي أنه يعاني من نقص التغذية.

- الوهن.

- مشاكل بالتنفس.

- الدوار.

- النعاس.

- ضعف التركيز.

- الإقبال على تناول طعام غير مفيد.

وعرض الموقع، أيضًا الأسباب التي تؤدي إلى نقص التغذية عند الأطفال، التي يجب أن تتنبه إليها الأمهات بدقة، وتحاول تفاديها بكل الوسائل.

نقص التغذية عند الأم

أحيانًا تبدأ الأزمة من عند الأم، خاصة وقت الحمل، فربما تعاني من نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم، ما يؤثر سلبًا على الأمهات وأيضًا أطفالهن، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم عند المولود، فنقص العناصر الغذائية اللازمة لدى الأمهات الحوامل، يؤثر بشكل عام على صحة حديثي الولادة.

الأمراض

لا بد من مراجعة الطبيب باستمرار، للتأكد من أن الطفل لا يعاني من مرض مزمن، فالمشكلة لا تقف فقط عند نقص المغذيات، أو عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، فربما يكون طفلك مصاب بمرض.

عادات الأكل السيئة

عادات الأكل الغذائية الخاطئة، أيضًا، من الأسباب التي تؤدي إلى نقص التغذية، فنوعية الطعام تؤثر بالتأكيد على نقص التغذية، لذلك على الأمهات الاهتمام جيدًا بتوفير الغذاء المناسب لطفلها ونشاطه البدني، والاستعانة بالطبيب المختص إذ ساء الوضع لدى الطفل.