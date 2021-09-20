10 فواكه وخضروات لن تصدق كيف كان طعمها قديما.. البطيخ مر والموز ببرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحتوي بعض الأطعمة التي نحب تناولها اليوم على تواريخ وقصص مثيرة للاهتمام حول كيفية تغيرها بمرور الوقت.

نستعرض أبرزها وفق ما ذكر موقع برايت سايد الأمريكي، كل شيء عن التحولات التي مرت بها أغذيتنا الحديثة واكتشفنا 13 حقيقة حولها قد تجد صعوبة في تصديقها.

الخيار الأصلي كان ساما

كان الخيار الأصلي المعروف أيضًا بالخيار البري، سامًا ولم يكن صالحًا للأكل، ثم قام الناس في الهند بزراعته واستخدامه كدواء.

ينمو الخيار الذي نتناوله اليوم لفترة أطول ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله جيدًا لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

الباذنجان لم يكن أرجوانيًا

تم تسميته بالباذنجان لأنه في وقت ما بدا وكأنه بيضة تنمو من نبات، وكان متعدد الألوان مثل الأبيض والأصفر والأزرق.

كانت تسمى الطماطم بـ "التفاح السام".

في القرن الثامن عشر، خشي بعض الأوروبيين بالفعل من تناول الطماطم، التي أطلقوا عليها اسم "التفاح السام".

ظنوا أن الأثرياء الذين أكلوهم ماتوا بسبب استهلاكهم. لكن اتضح عندما وضعت الطماطم الحمضية على ألواح مصنوعة من الرصاص، ما تسبب في التسمم.

الذرة بالكاد صالحة للأكل.

وجاءت المادة الغذائية الأساسية، الذرةمن teosinte، وهو نوع من العشب المكسيكي، كانت تحتوي على عدد أقل من النوى، كما جعل غلافها الصلب من الصعب استخراجها، ما يجعلها بالكاد صالحة للأكل.

على مدار السنوات أصبحت الذرة أكبر بكثير وأسهل في النمو وأكثر قابلية للأكل.

الموز ببذور.

كان الموز البري صعبًا وكان يحتوي على بذور كبيرة بداخله، ويأتي الموز الذي لدينا اليوم في الواقع من نوعين من الموز البري، الذي تطور إلى تنوع أكثر وأصبح مغذيا مع بذور أصغر ومذاق أفضل.

التفاح كان صغيرا

كان أصل التفاح صغيرًا، ما هو أكثر إثارة للدهشة هو أنه داخل شجرة واحدة، كانت هناك ألوان وأحجام ونكهات مختلفة من التفاح البري.

منذ حوالي 4000 عام، ثم تم تدجين التفاح وزراعته لتحسين حجمه ونكهته.

الأفوكادو أصغر ولها حفرة كبيرة.

كانت الأفوكادو البرية أصغر حجمًا ولها حفرة كبيرة تغطي الجزء الكامل من الطعام تقريبًا - كما تحتوي على قشرة صلبة.

نظرًا لصغر حجمها، ستحتاج إلى 10 أفوكادو بري للحصول على نفس كمية "اللحم" التي يوفرها الأفوكادو الحديث.

الخوخ والكرز بنفس الحجم.

في السابق، كان الخوخ يشبه الكرز في الحجم وكان يحتوي على جزء أصغر من اللحم الصالح للأكل.

كان الصينيون القدماء أول من قام بتدجين الخوخ البري. بعد اجتياز تربية انتقائية بقيمة آلاف السنين ، نما الخوخ بشكل أكبر وأصبح أكثر عصارة.

طعم البطيخ مر جدا.

جاء البطيخ من مصر قبل 5000 سنة، وفي ذلك الوقت، كان صغير جدًا ومذاقه به مرارة، وذو مظهر أكثر شحوبًا، واحتواء لحم أحمر أقل، وبه الكثير من البذور.

من خلال الزراعة باستخدام عملية تربية انتقائية، أصبح البطيخ الآن يحتوي أكثر من "اللحم" الأحمر الحلو وتقلص قشرته.