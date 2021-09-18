احذر الغفوة بعد رنة المنبه.. تزيد الوزن وتؤثر على الصحة الإنجابية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الضغط على زر الغفوة عقب سماع صوت المنبه، ربما هو الاختيار الأقرب لدى الكثير من الناس بالتوازي مع محاولات الاستيقاظ من النوم.

غفوة لمدة 5 دقائق، أو 10 أو حتى ربع ساعة، للاستيقاظ بعدها هو مايقوم به أغلب الأشخاص حول العالم، في محاولات لأخذ أكبر قدر من النوم.

وعلى الرغم من أن الأمر متكرر وشائع، إلا أنه يحمل العديد من المخاطر الصحية.

احذر الغفوة بعد رنة المنبه

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة هدير ناجي، طبيب أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام الجديد، من الغفوات لدقائق من النوم والاستيقاظ مرة اخرى، لما يسببه من اضطراب النوم بوجه عام، فضلا عن زيادة الأرق المسبب للشعور بالصداع، والإجهاد، وعدم التركيز، والتوتر.

كما أشارت الطبيبة أن الأمر قد يسبب الاضطرابات النفسية وسوء الحالة المزاجية، بالإضافة للتأثير على وظائف الجسم بوجه عام.

ونوهت أستاذ المخ والأعصاب، خلال حديثها لـ «هن»، إلى مشكلة كبيرة قد تتأثر باضطرابات النوم، وهي التأثير على عمليات الايض والتمثيل الغذائي، ما يؤثر على الهضم وسرعة حرق السعرات الحرارية: «يعمل زيادة في الوزن».

كارثة كبيرة أخرى، أشارت لها الدكتورة هدير ناجي، وهي التأثير على الصحة الإنجابية، بشكل غير مباشر: «مس بيأثر على الأعضاء ولكن على الهرمونات وانتظامها بسبب التوتر وسوء الحالة النفسية والمزاجية».

ونصحت الدكتورة هدير ناجي، لضرورة أخذ قسط من ساعات النوم من 6 لـ 8 ساعات ليلا، للعمل على توازن مستوى الجسم، وتحسين الحالة النفسية والمزاجية، وتجنب اضطراب في الساعة البيولوجية، للحفاظ على القدرات العقلية. فضلا عن وداع التوتر والعصبية الزائدة، وتجنب حدوث كهرباء على المخ.