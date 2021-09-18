الامارات | #النصف_الحلو.. برادا: OCEAN العطر الذي يشيد بقدرات الإنسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. برادا: OCEAN العطر الذي يشيد بقدرات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت علامة Prada عن الإطلاق العالمي لـLuna Rossa OCEAN، العطر الجديد للرجال الذي يشيد بقدرات الإنسانية المعزّز بفضل التكنولوجيا مع حملة إعلانية من بطولة جيك جيلنهال وإخراج جوهان رينك.

وتعكس الحملة الإعلانية الاعتقاد الراسخ بأنّه، ومع اعتماد التكنولوجيا كامتداد لأنفسنا، بوسعنا تخطّي حدودنا، إعادة تصوّر ما هو ممكن، وفتح آفاق جديدة.

وتجسّد الحملة حيوية وديناميكية عطر Luna Rossa OCEAN حيث يظهر المنتج والممثّل الذي رُشّح لنيل جائزة الأوسكار، جيك جيلنهال كمستكشف بكامل طاقته. وبعدما قام بإخراجها جوهان رينك، المبدع الرؤيوي في عالم السينما المعروف بأسلوبه الريادي في إخراج الأغاني المصوّرة لديفيد بوي وبيونسيه، كما عمله الحائز الجوائز Chernobyl من إنتاج HBO، يحتفي فيلم Prada Luna Rossa OCEAN الإعلاني بروح المغامرة والوسع المبهر للمحيط الذي تسخّره الابتكارات.

ومع وجوده تحت شراع قارب Luna Rossa، وهو تحفة من التكنولوجيا الثورية، يجسّد جيلنهال المغامر العصري الذي يجمع بين قدراته الجسدية والفكرية، ويتخطّى حدوده بأقصى سرعة، متّجهاً نحو القمر الأحمر الساطع الأثيري.

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