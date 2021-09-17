الامارات | أين تذهب.. «Rhain» أحدث مطعم ستيك فاخر بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «Rhain» أحدث مطعم ستيك فاخر بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتُتح في الثاني من شهر سبتمبر الجاري مطعم الستيك Rhain Steakhouse في فندق كونراد، الواقع بشارع الشيخ زايد، وهو أحدث مطعم ستيك فاخر بدبي يقدّم مجموعة متنوعة من اللحوم عالمية المستوى وسط أجواء خلابة بفضل ديكوراته الداخلية الأنيقة وباقة غنية من البرامج الترفيهية. ويعتزم مطعم Rhain، الذي يُعد أحدث إضافة إلى قطاع الضيافة في دبي، تقديم تجربة غير مسبوقة لتناول الستيك.

وفي أعقاب افتتاحه التجريبي الناجح يستقبل مطعم الستيك الفاخر بصورة يومية عملاءه الراغبين في قضاء أمسيات مفعمة بالأجواء الساحرة والمأكولات الشهية. وبفضل تصميمه الجذاب الذي يضم خلفيات أنيقة، وطاقم العمل المؤلف من موظفين متمرسين في عالم الضيافة ممن يمتلكون سنوات من الخبرة في مطاعم شهيرة عالمياً، فتح مطعم Rhain أبوابه أمام العملاء لتقديم خدمة استثنائية وسط أجواء عالمية وترفيهية.

وصُمّم المطعم لاستيعاب نحو 155 ضيفاً، ويضم العديد من المزايا الفريدة تشمل مطبخاً مفتوحاً مزوّداً بشواية فحم أصلية، وميزة إعداد الطعام بجانب طاولة العشاء لمنح الضيوف تجربة لا تُنسى. ويوفر المطعم أيضاً غرفة خاصة متطورة لتناول الطعام تستوعب ما يصل إلى 12 شخصاً، وهي مصممة للأفراد الراغبين في مزيد من الخصوصية.

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