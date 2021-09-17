الامارات | ورشة تدريبية في «دبا الحصن العامة» عن أسرار التميز

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية في «دبا الحصن العامة» عن أسرار التميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية مدرب الأفكار، حمد إغداني، في ورشة تدريبية عقدت في مكتبة دبا الحصن العامة، استهدفت تعريف الموظفين في المؤسسات الحكومية والدوائر الخاصة، بأسرار التميز في الحياة الشخصية والوظيفية.

واعتمد المدرب خلال الورشة على طرح سلسلة أسئلة على المشاركين حول مفهوم وأشكال النجاح ومسار حياة الشخص، والعوائق التي يعتقد أنها تحول دون نجاحه، والضريبة التي قد يدفعها في حال تأجيل اتخاذ خطوات عملية لمعالجة المشكلات التي تواجهه.

وتناولت الورشة الإبداع في تجاوز تحديات الحياة العملية، من خلال القدرة على دراسة مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتطوير الذات باكتساب مهارات جديدة بشكل دائم، إضافة إلى إعادة هندسة الشخصيّة لتحقيق دفعة قوية تمكّن الفرد من تحقيق رؤيته للوصول إلى أهدافه.

ورأى المدرب حمد إغداني أن العوائق تصنف عادة ما بين عائلية ووظيفية ومالية وصحية، وأخرى قد يتوهم الفرد أنها تحول بينه وبين الوصول لطموحه، وممارسة شغفه، وركز على أهمية أن يتعرف الفرد إلى ذاته وقدراته.

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