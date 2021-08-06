فوائد النياسيناميد للبشرة  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:39 صباحاً - خلال العام الماضي، ظهر Niacinamide كمكون للعناية بالبشرة. فهو يُعتبر إلى حد كبير حلاً ثورياً للعديد من مشاكل الجلد الأكثر شيوعاً فتعرفي على فوائده:

ما هو النياسيناميد؟

النياسيناميد

النياسيناميد، المعروف أيضاً باسم نيكوتيناميد، هو أحد أشكال فيتامين ب 3 القابل للذوبان في الماء، مما يعني أنه لا يتم تخزينه في الجسم وهو مهم لتجديد البشرة. يمكننا الحصول على النياسيناميدات عن طريق الفم من خلال الأطعمة التي نتناولها، ولكنها موجودة في منتجات العناية بالبشرة حيث من المعروف أنها تحتوي على فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة وتفتيح البشرة، فهو له تأثيرات مماثلة من خلال تقوية حاجز البشرة، وهو يعمل كمضاد للأكسدة عن طريق الحد من ضرر الجذور الحرة. علاوة على ذلك، فهو يعزز الترطيب ويمنع فقدان الماء عبر البشرة ويعزز بالفعل قدرة مكونات الترطيب الأخرى على القيام بذلك.

فوائده على البشرة:

فوائده على البشرة

يستخدمه خبراء العناية بالبشرة في غرفة العلاج، وفي تركيبات المنتجات العلاجية، كذلك من فوائده:

• يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

• يساعد على تقليل التصبغ والبقع الداكنة (الكلف) ويفتح البشرة.

• يمكن أن يساعد على تحسين البشرة المعرضة لحب الشباب.

• يساعد على تقليل حجم المسام بشكل واضح.

• يساعد على زيادة إفراز الكولاجين.

• يساعد على تحسين البشرة الشاحبة.

• يقوي حاجز البشرة، مما يساعد على تحسين ترطيب البشرة.

• يمكن أن يساعد على تحسين مرونة الجلد وانتعاشه.

• يمكن أن يعزز أيضاً فعالية المنتجات المصممة للبشرة الجافة والحساسة والناضجة والجلد المصاب بحب الشباب.

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