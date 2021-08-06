بعد إصابة شريف مدكور به.. إزاي تحمي نفسك وأولادك من الإصابة بالصفراء

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الجدل الواسع أثارها الإعلامي الكبير شريف مدكور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، وذلك عقب إعلانه بإصابته بالصفراء، فضلا عن كونه يحتاج إلى راحة في المنزل لمدة أسبوعين مع تناول الكثير من العسل الأسود، وعلى الفور حرص المتابعون له على البحث عن مرض شريف مدكور حتى تصدر تريند السوشيال ميديا.

ويعد مرض الصفراء من أكثر الأمراض انتشارا وبشكل خاص بين الأطفال حديثي الولادة، ونرصد من خلال هذا التقرير الأعراض وكيفية الوقاية من الإصابة بالصفراء، وفق حديث دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد لـ«هن»، كالتالي:

أعراض تشير إلى الإصابة بالصفراء

قال الدكتور عبد الرحمن محمد إلى أن هناك عددًا من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بمرض الصفراء والتي تتمثل في الآتي:

- إصفرار لون البشرة بشكل كبير وعلى غير المعتاد.

- ظهور بياض في لون العين على عكس المعتاد.

- يكون لون البول داكن بشكل كبير.

- يكون البراز شاحب اللون وعلى عكس المعتاد.

- الشعور بألم شديد في البطن.

- ارتفاع في درجات الحرارة تصل حد الحمى.

- الشعور بالإرهاق وضعف عام في الجسم.

- خسارة كبيرة وملحوظة في وزن المريض.

- التقيؤ باستمرار.

كيفية الوقاية من الإصابة بالصفراء

كما أوضح الدكتور عبد الرحمن أن هناك عدد من الطرق التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بالصفراء والتي تتمثل في الآتي:

- الحفاظ على النظافة الشخصية، والاهتمام بنظافة أدوات الصرف الصحي الموجوده في المنزل جيدا وبشكل سليم.

- الحفاظ على غسل الأيدي بشكل جيد قبل إعداد الطعام وقبل تناوله.

- تجنب تناول الأغذية التي قد تكون ملوثة، والحفاظ على تناول طعام صحي ونظيف وطازج.

- الحرص على شرب الماء النظيف، والبعد عن المشروبات الملوثة وغير المغطاة.

- من الضروري تناول اللقاحات التي قد تحمي من الإصابة بأي من فيروسات الكبد والصفراء.