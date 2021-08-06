الامارات | أين تذهب.. «ويسلودج صالون» و«وايت رابت» يتعاونان في عرض ساحر

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ويسلودج صالون» و«وايت رابت» يتعاونان في عرض ساحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعاون مطعم «ويسلودج صالون» مع وكالة الترفيه الحائزة جوائز «وايت رابت»، لتقديم عرض عشاء حيّ لا نظير له وسط أجواء ساحرة، ويُقام أسبوعياً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيستضيف مطعم ويسلودج صالون، في برنامجه الأسبوعي، ثلاثة عروض مسرحية تُقدم في آنٍ واحد، ليستمتع الضيوف بأجواء رائعة مع العروض الموسيقية الحيّة والرقص الآسر، والأداء المذهل طوال الليل، على أن يُختتم بعرض نهائي يحبس الأنفاس.

وسيصطحب هذا العرض الرائع الضيوف في جولة ثقافية آسرة بين أحضان المطعم، بدءاً من عرض الفنانة والمغنية الرئيسة «ملكة المسرح»، التي تطلّ بحلّة برّاقة ساحرة، وصولاً إلى الراقصين الذين يعكسون الطابع القبلي في أميركا الشمالية، فضلاً عن عروض الموسيقى الحيّة المتنوعة، بدءاً من الجاز ووصولاً إلى الهيب هوب.

صُمّمت الأزياء على يد مصمّمة الأزياء المقيمة في دبي، جوليا ميلان، وتولى تصميم الرقصات المدير الإبداعي، داني لي، المسؤول عن أهم الفعاليات الموسيقية المسرحية في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك فعالية حلبة مرسى ياس لسباق الفورمولا ون، ما يجعل من مطعم صالون ويسلودج الوجهة المثالية التي تجمع بين الفنّ والأجواء النابضة بالحيوية.

تُقام هذه الفعالية Showtime at Weslodge في مطعم ويسلودج، في الطابق 68 من الفندق المُصنّف من فئة الخمس نجوم، والأطول في العالم، ومن المتوقع أن تصبح حديث الساعة لعشاق الترفيه والمرح المقيمين في دبي، الذين سئموا عروض العشاء الرتيبة أيام الاثنين، ويوفر المطعم إطلالات ساحرة على أفق دبي وبرج خليفة المهيب، الذي يشكّل الخلفيّة المثالية للفعاليّة الفنية الصيفية.

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