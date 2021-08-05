حفل زفاف إسراء العدل.. يسرا أشعلته بـ«جت الحرارة» وهنا الزاهد رقصت مع مايان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها حفل زفاف إسراء العدل المنتجة الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهيرة مثل «جوجل»، الذي تم تنظيمه أمس بحضور عدد كبير من من الفنانين والفنانات من الوسط الفني، وكان به عدد من اللقطات المميزة لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا.

ونرصد من خلال هذه السطور أبرز اللقطات التي أثارت الجدل في حفل زفاف إسراء العدل أمس، والتي تتمثل في الآتي:

رقصة هنا الزاهد ومايان السيد في حفل زفاف إسراء العدل

بعد مرور الساعات الأولى من حفل زفاف إسراء العدل، نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الذي كانت ترقص من خلاله أثناء ارتدائها فستان سهرة باللون الأخضر مع الفنانة مايان السيد، التي كانت ترتدي فستان سهرة باللون الأحمر.

وعقب نشر ذلك الفيديو نال إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم تداوله على نطاق واسع، وأشاد الكثيرين منهم بتلك الرقصة وإطلالة كل منهما.

غناء يسرا أغنية «جت الحرارة»

وعقب انتهاء حفل زفاف إسراء العدل بساعات قليلة، نشرت الفنانة يسرا فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء غنائها إحدى الأغاني الخاصة بها في إحدى أفلامها القديمة «جت الحرارة»، وعقب نشرها لذلك الفيديو تم تداوله على نطاق واسع أيضا حتى تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أول إطلالة لهنادي مهنا مع زوجها بعد خسارتها الكثير من الوزن

وأثارت الفنانة هنادي مهنا الجدل كثيرا أيضا بعد ظهورها الأول برفقة زوجها بعد خسارتها الكثير من الوزن، وكانت إطلالتها مميزة، ما جعل الكثيرين يتداولون صورها برفقة زوجها من حفل زفاف إسراء العدل.