الامارات | السجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير لمنتج سينمائي مصري شهير

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير لمنتج سينمائي مصري شهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر القضاء المصري السجن المشدد 3 سنوات للمنتج المصري محمد السبكي، في الدعوى المقامة ضده من الفنانة نهلة زكي، تتهمة فيها بتزوير محررات رسمية.

وتضمن القرار أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام (حسن النية) بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. بحسب " موقع مصراوي"

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اتفق مع ذلك المجهول على تزوير المحرر، وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليها نهلة زكي عبدالله، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلًا صفة الأخيرة طالبًا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام المجهول بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها، فتمت الجريمة بناًء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطردت حيثيات الحكم أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجنى عليها لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمي العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها في الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجني عليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news