للمرة الأولى.. فيفي عبده مع حفيديها الصغيرين في عيد ميلادهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جمعتها بحفيديها الصغيرين، أثناء احتفالها بعيد ميلادهما.

تعليق فيفي عبده

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي جمعتها بحفيديها، وحرصت خلالها على عدم إظهار ملامحهما، قائلة: «بسم الله ما شاء الله، الله أكبر ربنا يحميهم ويحفظهم ويحفظ أولاد الناس كلها، النهاردة كان عيد ميلاد أحفادي حبايبي جليلة وكمال، كل سنة وهما طيبين وعقبال 150 سنة، بحبهم أوي، وبحبكم أوي، خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب».

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تنشر خلالها الفنانة صورة مع حفيديها الصغيرين، إذ تحرص دائما على مشاركة جمهورها العديد من صورها في المناسبات المختلفة.

فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها من الجامعة

منذ أسابيع قليلة، نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة من حفل تخرج حفيدتها «شهد» من الجامعة.

ونشرت «فيفي» صورة حفيدتها «شهد» معلقة عليها: «ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا ماعندكيش فكرة أنا فرحانة جدًا أن حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك على التخرج عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة بالتهنئة لها «مبروك، عقبال ما تجوزيها، حلوة أوي، ربنا يحميهالك، ماتجوزهالي».

فيفي عبده دون مكياج

وتحرص الفنانة فيفي عبده عادة على مشاركة متابعيها، صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان من ضمنها صورتها دون مكياج، وشاركت بها متابعيها عبر حسابها على «فيس بوك»،

ولم تكن المرة الأولى التي شاركت فيها «فيفي» متابعيها صورها بدون مكياج، إذ نشرت قبل ذلك عدة مرات خاصة خلال المرض، وظهرت وهي تغني وصففت شعرها «ذيل حصان»، وكانت مبتسمة، ورددت أغنية «رايداك».

وكتبت في تعليقها على الفيديو: «يا مساء الفل»، واستطردت، «إيه الجمال ده، أيوة بقى ويلا بقى، مساء عسلات وفلات من مصر أم الدنيا، ايسكوزمي»، وتفاعل مع فيفي عبده عبر الإعجابات والتعليقات، عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وكان من بين التعليقات: «يا ريت يا فيفي توبي»، وقال آخر: «انتي عاملة عملية تجميل في خدودك صح؟، و«أكيد ده فيلر الخدود أكيد الفلتر مش عامل الخدود دي».