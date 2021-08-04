فرح الزاهد تعاني من مرض نفسي مرعب: بعمل حاجات مش طبيعية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة فرح الزاهد، عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن معاناتها من مرض OCD أو الوسواس القهري، مشيرة إلى أنها ستتحدث عنه بشكل تفصيلي أثناء استضافتها اليوم الأربعاء، خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت الفنانة الشابة، خلال منشورها: «رحلتي مع الوسواس القهري أو OCD، لم تكن سهلة أبدا مثلما يعتقد معظمكم، فهي كابوس حقيقي أعيشه في حياتي اليومية، وهذا أقل ما يمكنني قوله».

رسالة فرح الزاهد لمرضى الوسواس القهري

أوضحت فرح الزاهد، هدفها من الحديث عن مرضها النفسي، قائلة: «رسالتي وراء مشاركة رحلتي مع مثل هذا الاضطراب، هي تشجيع أي شخص قد يواجه أي نوع من الأمراض العقلية، أو أي اضطراب نفسي، خاصة الوسواس القهري، على اتخاذ خطوة إلى الأمام في محاولة ولو لمرة واحدة، لوضع حد لمثل هذة الأفكار القاتلة والمعذبة».

وتابعت فرح: «رسالتي لأي شخص يعاني من الوسواس القهري، أشعر بك وأنا أعلم أنه أمر مخيف ومن الصعب جدا التعامل مع مثل هذه الأفكار والأفعال غير المعقولة، لكنك تستحق أن تكون سعيد.. أنت تستحق الحياة».

وطالبت فرح الزاهد، متابعيها بمشاهدة أحداث حلقتها المرتقبة مع منى الشاذلي، قائلةً: «من فضلكم شاهدوا الحلقة دون أي نوع من التقليل من أي مرض عقلي أو أي اضطراب نفسي قد تواجهه، أو ترى أي شخص يعاني منه دون أن يلاحظه أحد».

وخلال الإعلان عن أحداث الحلقة، قالت الفنانة فرح الزاهد، في البرومو: «عندي وسواس قهري، وبيخليني أعمل حاجات مش طبيعية، وحسيت إني مينفعش أسكت أكتر من كده، وفي ناس بتنتحر نتيجة المرض ده».