شورت البيبر باج لإطلالة صيفية مريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة "Instyle" بأن شورت البيبر باج (Paperbag Shorts) يتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مريحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن شورت البيبر باج يمتاز بوسط يتم ربطه على غرار "الكيس البلاستيكي"، وهو سبب تسميته بهذا الاسم.

وأشارت "Instyle" إلى أن شورت البيبر باج يجعل القوام يبدو رشيقا من خلال الوسط العالي ورباط الوسط والأرجل الواسعة؛ حيث تبدو البطن والوسط والسيقان أكثر نحافة.

ولمظهر صيفي أكثر جرأة يمكن تنسيق شورت البيبر باج مع "تانك توب" (Tank Top) أو توب كاشف للبطن (Crop Top)، كما أنه يتناغم مع شبشب أو صندل ذي نعل سميك للإطلالات النهارية الكاجوال أو صندل ذي أربطة للإطلالات الليلية الأنيقة.