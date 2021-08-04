"ديور" تقدّم المهارة الحرفيّة وراء أوشحتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:42 صباحاً - تتألّق الأوشحة في قلب مجموعة "ديور" للألبسة الجاهزة لخريف وشتاء 2021-2022، مضيفة لمسة من الأناقة والجرأة على أيّ إطلالة. يتمّ نقل رموز الدار الأيقونية بالإضافة إلى أعمال ابتكرها الفنان الإيطالي "بيترو روفو" لـ"ديور" على القماش من خلال خطوة أولى أساسيّة وهي التلوين، بفضل طريقة الحفر بالقلم.

تنسدل بعدها الرسومات الشّاعريّة على الحرير الاستثنائي داخل المشاغل الإيطالية للدار، من خلال تقنيّة الشاشة الحريرية أو الطباعة النافثة للحبر.

في المرحلة التالية، يُمرّر الحرير مرّات عديدة في هالة من البخار، ثمّ يُغسل مرّات متتالية للوصول إلى نتيجة مثالية من حيث المظهر والملمس. وبعد قصّها يدويّاً، يتمّ تنسيل أو لفّ المربّعات في لمسة نهائية.

حركات متناهية الدّقة تعكس الإهتمام الخاص بفنّ التفاصيل الذي يجعل أوشحة "ديور" مرهفة للغاية. إكتشفوا ما يحصل وراء كواليس هذه المهارة الحرفيّة التي أًعيد ابتكارها بشغف.

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