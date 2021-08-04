أجمل 7 إطلالات عملية للنجمة كاثرين زيتا جونز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:42 صباحاً - تشتهر النجمة كاثرين زيتا جونز بحبها للخصوصية فهي مقلة جداً في تلبية المناسبات الرسمية والاجتماعية إلا في الحفلات الكبرى لذا نعرف إطلالاتها على السجادة الحمراء أو حين تلتقط عدسات الباباراتزي جولاتها في شوارع نيويورك أو لوس أنجلوس.

مؤخراً أطلقت النجمة التي تبلغ الحادية والخمسين من عمرها خط أزياء عملي أسمته casazetajones رياضي الطراز مع مجموعة محدودة من الملابس الجاهزة، الأمر الذي دفعنا الى تتبع إطلالاتها الصيفية لمعرفة كيفية تنسيق أزيائها العملية.

النجمة كاثرين زيتا جونز ترتدي تنورة مكسرة باللون الفوشيا مع بلوزة من مجموعتها الجاهزة

-الصورة من حساب النجمة على انستغرام



كيف تنسق كاثرين زيتا جونز إطلالاتها النهارية؟





تدخل الملابس النهارية والعملية والرياضية ضمن هذا الإطار ولقد اخترنا للنجمة 7 إطلالات نهارية عملية أطلت فيها مؤخراً ونشرتها عبرصفحتها الرسمية على انستغرام:





ارتدت التجمة زياً رياضياً من المطاط وأتبعته ببلوزة من الموسلين الشفاف لتستطيع الخروج فيه خلال النهار. وانتعلت حذاء مريحاً من الجلد مسطحاً ويزدان بالنجوم البيضاء. تحب النجمة على ما يبدو الإطلالات الموحدة بعيداً عن الطبعات الحيوية السائدة.

كاثرين زيتا جونز- الصورة من حسابها على انستغرام





اختارت النجمة بزة رياضية من القماش اللامع مع بلوزة قطنية فوسفورية لكسر رتابة اللون القاتم الذي تصر عليه.

كاثرين زيتا جونز-من حسابها على انستغرام





اختارت إطلالة نهارية كلاسيكية تتألف من بلوزة رقيقة بيج بياقة القارب العالية مع سروال من الكريب الكلاسيكي القصير والمستقيم. وانتعلت حذاء مطبعاً باللونين الأسود والأبيض.

كاثرين زيتا جونز- الصورة من حسابها على انستغرام

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اختارت طقماً رياضياً باللون الرمادي مع حذاء من الجلد النباتي الأسود واسدلت شعرها الغجري بتسريحة طبيعية غير متكلفة.

كاثرين زيتا جونز- الصورة من حسابها على انستغرام



ظهرت النجمة بإطلالة من مجموعتها الجاهزة فارتدت بلوزة من الدانتيل الأسود مع سروال عملي من الكريب وانتعلت الصندل العالي وهي إطلالة يمكن الظهور فيها خلال تلبية غداء عمل او عشاء.

كاثرين زيتا جونز- الصورة من حسابها على انستغرام



ارتدت بلوزة من الموهير الرمادي الثلجي مع تنورة حريرية فضفاضة رمادية وهي إطلالة راقية ولكنها عملية ويمكنك انتعال حذاء باليرينا مريح.

كاثرين زيتا جونز- الصورة من حسابها على انستغرام



نسقت النجمة سروالها المخطط المستقيم القصة مع بلوزة حريرية كحلية موحدة وانتعلت الحذاء الباليرينا المخطط والمسطح.

كاثرين زيتا جونز- الصورة من حسابها على انستغرام

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