حكاية صورة وحكمة لحنان ترك تفاعل معها نجوم الفن.. «قدوة في الجمال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تشارك الفنانة حنان ترك، متابعيها، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث صور لها وحكم تعبيرية تثير تفاعلا بين متابعيها وغالبًا ما يكون بالإعجاب، إذ أن الفنانة حنان ترك صاحبة شعبية كبيرة بسبب التزامها بالحجاب بشكل لائق.

ونشرت الفنانة حنان ترك صورة لها معلقة عليها بحديث عن سر القبول والمحبة: «أحيانًا نتساءل عن سر القبول والمحبة لشخص ما فتأتي الإجابة في الآية 96 من سورة مريم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا.. فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء.. فاللهم اكتب لنا محبة في السماء وقبولا في الأرض».

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني منهم الفنانة حلا شيحة التي علقت قائلة: «آمين يارب»، والفنانة هند صبري والفنانة مي كساب التي وضعت «إيموشن» قلب، والفنانة درة التي علقت: «آمين».

حنان ترك تصدرت «التريند» بمواقف مختلفة

وكانت الفنانة حنان ترك تصدرت «التريند» خلال الشهر الماضي، لأكثر من مرة، كانت إحداهما ظهورها مرتدية مايوه بوركيني داخل أحد الملاهي المائية، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية وسط الأطفال، وشاركت بصورتها عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابها «انستجرام».

وقبلها أيضًا تصدرت «التريند» بعد تداول شائعة عن خلعها للحجاب وعودتها للفن، وذلك بعدما نشرت لها الفنانة منة شلبي صورة من فيلم «الحياة منتهى اللذة» دون حجاب، وردت الفنانة حنان ترك، على هذه الشائعة بنشر صورة جديدة لها بصحبة زوجها، إذ ظهرت بملابس صيفية بألوان زاهية، مع الحجاب التقليدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» معلقة عليها: «نعم الله علينا كثيرة، اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك».