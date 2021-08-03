موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. هذا الموقع يعلنها كاملة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتهى أمس الإثنين 2 أغسطس، طلاب الثانوية العامة2021، من أداء الامتحانات، خاصة الشعبة العلمية التي كان آخر امتحان لها هو مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة أمام اللجان، بالانتهاء من ذلك العام الذي استنفذ كل طاقتهم وأرق حياتهم، لكن يظل البعض قلق بشأن موعد النتيجة التي بها سيتحدد مستقبل الطالب والكلية التي سيلتحق بها، ليبدأ البعض في البحث عن موعد ظهور النتيجة عبر المواقع، خاصة موقع وزارة التربية والتعليم.

وبدأ طلاب الثانوية العامة بجميع الشعب لعام 2021، في البحث من خلال «جوجل»، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ولا تزال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل عملية تصحيح أوراق إجابات الامتحانات إلكترونيًا، التي سيتيحها موقع «الوطن» لجميع الطلاب.

موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى حصول كل طالب على درجاته التي يستحقها لتحقيق التكافؤ في الفرص فيما بين الطلاب، ومن المقرر أن تظهر النتيجة خلال أيام، إذ كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الطلاب الذين استخدموا أساليب الغش في الامتحانات لن يحصلوا على مجاميع عالية، لأن جميع محاضر الغش التى تم ضبطها، تم تحويلها للنيابة العامة».

وأكد وزير التعليم، أنّ عقوبات الطلاب الغشاشين قد تصل إلى الحبس سنة، أو الحرمان من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين.

موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن نتيجة الثانوية العامة 2021، لن تكون قبل 15 أغسطس من الشهر الجاري، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من التنسيق مع وزارة التعليم العالي، بشأن ضوابط تنسيق الكليات والمعاهد لعام 2021، في ضوء النتائج.