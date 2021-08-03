الامارات | «سيدة الكركند» تواظب على الصيد وعمرها 101 عام

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدة الكركند» تواظب على الصيد وعمرها 101 عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواظب فيرجينيا أوليفر، الأميركية البالغة 101 سنة، على صيد الكركند قبالة سواحل ولاية ماين في شمال شرق الولايات المتحدة منذ أكثر من تسعة عقود، ولا يبدو أنها مصممة على التقاعد.

هذه المعمّرة هي أقدم صيادة محترفة للكركند في ولاية ماين، وربما في كل أنحاء العالم، بحسب مؤرخين محليين.

وتبحر فيرجينيا أوليفر ثلاثة أيام في الأسبوع مع ابنها ماكس البالغ 78 عاماً.

وتقول الصيادة: «سأفعل (هذا).. حتى مماتي».

تستيقظ جيني في الساعة الثالثة والنصف صباحاً، وعند الخامسة صباحاً تكون على متن قاربها.

وهي تملك مع ابنها مئات الأفخاخ، ويعملان كفريق لصيد القشريات الثمينة. ينتشل ماكس الأفخاخ من المياه، فيما تقيس والدته الكركند.

بملابس الصيد والأحذية والقفازات المطاطية، تتفقد المعمّرة النشيطة الكركند واحداً تلو الآخر للتأكد من أن حجمها يتناسب مع المعايير المحددة والتي تم إعدادها لحماية تكاثر هذا النوع والإبقاء على موارد المنطقة.

وهي تقوم أحياناً بدور الربّان، لكنها تتجنب تولي دفة القيادة في حالات الضباب الكثيف.

ويؤكد ماكس: «هي لا تتوقف أبداً. إنها دائمة الحركة والانشغال. أحياناً يتعبني مجرد التفكير في الأمر».

وتؤكد «سيدة الكركند» أنها لن تتقاعد ولا تخطط لوقف نشاطها.

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