الامارات | 403 مشاركات محلية ودولية في «الشارقة للاتصال الحكومي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 403 مشاركات محلية ودولية في «الشارقة للاتصال الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظّمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، 403 ملفات للمشاركة في دورتها الثامنة التي تتزامن مع الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021.

وأوضح المركز الدولي للاتصال الحكومي أن العدد الإجمالي للملفات التي تم قبولها للمنافسة في الجائزة ضمن فئاتها الـ14 بلغ 212 ملفاً، منها 38 ملفاً من إمارة الشارقة، و145 ملفاً من داخل دولة الإمارات، و29 ملفاً من مختلف البلدان حول العالم.

وذكر المركز أن فئة أفضل استجابة للأزمات، والتي تقتصر على دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدرت قائمة الملفات المشاركة بواقع 41 مشاركة، تلتها فئة أفضل اتصال حكومي عبر الوسائل الحديثة والموجهة للوطن العربي بواقع 24 مشاركة، ثم فئة أفضل ممارسات التعامل مع أزمة كورونا والموجهة لجميع دول العالم بواقع 21 مشاركة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: «تعكس الملفات المشاركة في دورة هذا العام طبيعة المرحلة الاستثنائية التي شهدتها فرق ودوائر الاتصال الحكومي في العالم خلال العامين الماضي والجاري، وبشكل خاص ما يتعلق بإدارة الأزمات وتصميم وإطلاق الحملات الخاصة بجائحة كورونا من حيث التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، حيث تميزت هذه الملفات بأنها أكثر تخصصاً وتكثيفاً وتركيزاً على القضايا الجوهرية، الأمر الذي يؤكد نجاح الجائزة في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ودورها في نشر ثقافة الاتصال الحكومي».

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