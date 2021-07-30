هل يمكن أن يساعد عصير البنجر في علاج ضعف الانتصاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحدث ضعف الانتصاب عندما يواجه الرجل صعوبة في الانتصاب أو الحفاظ عليه أثناء النشاط الجنسي.

ولكن هل يمكن لشرب عصير البنجر أن يساعد الرجل في الانتصاب والحفاظ عليه؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "medicalnewstoday".

تشكل المركبات الموجودة في عصير البنجر العديد من الفوائد لجسم الإنسان، وقد يفسر البعض لماذا يقول الكثير من الرجال أن عصير البنجر يساعدهم على تجنب الضعف الجنسي.

فوائد عصير البنجر للضعف الجنسي:

1- أكسيد النيتريك:

يساعد عصير البنجر الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك والذي يُستخدم لفتح الأوعية الدموية ويباع كمكمل غذائي للضعف الجنسي.

ويساعد أيضا في الحفاظ على الضغط في الجسم الكهفي الضروري للحفاظ على الانتصاب.

والجسم الكهفي عبارة عن نسيج شبيه بالإسفنج يصبح محتقنًا بالدم أثناء الانتصاب، ويجب أن يكون هناك ضغط كافٍ في الأنسجة لإبقاء الدم محاصرًا والحفاظ على الانتصاب.

ويساعد أكسيد النيتريك في الحفاظ على هذا الضغط، وقد يساهم عصير البنجر في ذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من النترات، ويقوم الجسم بتحويل هذه النترات إلى أكسيد النيتريك.

2- انخفاض ضغط الدم:

يبدو أن البنجر يؤثر أيضًا على عوامل الدورة الدموية الأخرى لعملية الإثارة والانتصاب، وقد يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الضعف الجنسي، لأنه قد يجعل من الصعب على الدم أن يتدفق إلى القضيب لتمكين الانتصاب.

ووجدت الأبحاث أن الأطعمة مثل البنجر التي تحتوي على نسبة عالية من النترات يمكن أن تخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

كيفية استخدام عصير البنجر لعلاج الضعف الجنسي؟

على غرار العديد من العصائر، من الأفضل تقديم عصير البنجر طازجًا، ولعصير البنجر نكهة ترابية قد تكون مزعجة لبعض الأشخاص، ولكن يمكن تخفيفه بعصير الكرفس أو الزنجبيل أو التفاح أو البرتقال لجعله أكثر حلاوة.

كما يمكن تناول عصير البنجر بمفرده أو مع عصائر أخرى، ولا توجد إرشادات أو مدخول يومي موصى به لعصير البنجر، عادة ما يكون شرب عصير البنجر باعتدال آمنًا.

ومن المنطقي أن يتحدث الفرد إلى الطبيب قبل إضافة عصير البنجر العادي إلى نظامه الغذائي إذا كان لديه أي شروط أو يتناول أدوية معينة.

ما الفوائد الصحية لعصير البنجر؟

البنجر مغذي للغاية ويقدم العديد من الفوائد للجسم، بالإضافة إلى المساعدة في الضعف الجنسي، وأبرزها أن البنجر يحتوي على:

حمض الفوليك.

المنغنيز.

البوتاسيوم.

النحاس.

الحديد.

ويحتوي البنجر أيضًا على الألياف وبعض البروتين، لذا فإن إضافة بعض البنجر الكامل إلى النظام الغذائي يعد خيارًا صحيًا، لأنه تتم إزالة الكثير من هذه الألياف في عملية العصر، ولكن يمكن تحميص البنجر أو إضافته إلى الحساء أو طهيه بطرق أخرى.

كما توفر المركبات الموجودة في البنجر والتي تسمى betalains أيضًا بعض الفوائد المفيدة للجسم، وتشير إحدى الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تكون مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات مفيدة، وقد تساعد أيضًا في الحماية من بعض أنواع السرطان.