طريقة عمل الكيكة الهشة.. تناولها مع الشاي مثل الإنجليز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في صباح يوم مشمس، خلال قضائك إجازة العيد، دللي نفسك وأسرتك بعمل الكيكة الهشة في البيت خطوة بـ خطوة مثل المحال، وتناولها في وجبة الإفطار مع الشاي أو القهوة سريعة التحضير، وفيما يلي طريقة عمل الكيكة الهشة في البيت.

طريقة عمل الكيكة الهشة في البيت

3 بيضات.

كوب سكر بودرة.

1/2 كوب زيت.

كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيره فانيلا.

2 كوب دقيق منخول.

طريقة تحضير الكيكة الهشة

يخفق البيض والسكر والفانيلا مع بعض في الخلاط الكهربائي.

يضاف الزيت والحليب وبعدها يضاف الدقيق والبيكينج بودر.

يوضع الخليط في أي شكل من القوالب ويدهن ويرش بدقيق وزيت قبل وضع الخليط.

يدخل القالب الفرن محمى مسبقا ويخبز على حرارة 180 لمدة بين 35 الى45 دقيقة.

طريقة عمل الكيكة الهشة باللبن ودقيق الكيك

2 كوب ونصف دقيق الكيك.

¾ كوب سكر.

كوب حليب.

½ كوب زبد، في درجة حرارة الغرفة.

3 بيضات، في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح.

طريقة تحضير كيكة هشة بدقيق الكيك

ضعي الدقيق والبيكينج باودر والملح، في وعاء كبير، وقلبي جيدًا.

ضعي الزبدة والسكر، في وعاء كبير، واخفقي لمدة 3 دقائق يُصبح القوام كالكريمة.

يضاف البيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق، ثم الفانيليا، واخفقي جيدًا.

يضاف خليط الدقيق بالتبادل مع الحليب، واستمري في الخفق حتى يذوب الدقيق تمامًا، ويُصبح القوام ناعمًا.

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني صينية الكيك بقليل من الزبدة، ثم رشي قليلًا من الدقيق، ووزعيه فوق الزبدة.

صبي الكيك في الصينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة 40 – 45 دقيقة.

خرجي الكيك من الفرن، واتركيه يهدأ، ثم اقلبيه في طبق التقديم، وقدميه مع المشروبات الساخنة.