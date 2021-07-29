الامارات | صحن بطاطا مقلية بـ 200 دولار !

شكرا لقرائتكم خبر عن صحن بطاطا مقلية بـ 200 دولار ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل سمعت من قبل بأغلى طبق بطاطس مقلية في العالم؟

دخل مطعم بنيويورك موسوعة غينيس للمرة العاشرة بسبب طبق من البطاطس المقلية.

ويقلى طبق البطاطس الشهير بدهن الإوز النقي ويغطى بمسحوق الذهب ويأتي برائحة الكمأ الفاخر وصلصة الجبن، ويقدم في طبق كريستال مع زهرة أوركيد.

ويحضر الطبق باستخدام بطاطس تشيبربيك عالية الجودة تقلى في دهن الإوز النقي وخل فرنسي فاخر وتتبل بملح الكمأ وزبدته، وينثر فوقها مسحوق ذهب عيار 23 قابل للأكل.

تبقى الإشارة إلى أن تكلفة الطبق تصل إلى 200 دولار، بحسب رويترز.

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