العثور على رسالة سرية في إطلالة الأميرة ديانا بحفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور 24 عاما على وفاتها، إلا أن الأميرة ديانا لا تزال تسيطر على اهتمام وأحاديث المنصات الإعلامية حول العالم من حين لآخر، فضلا عن أن زفافها الأسطوري من الأمير تشارلز كان يعد واحدا من أضخم الاحتفالات في التاريخ.

حفل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز

وخلال الحفل الأسطوري، أطلت «ديانا» بفستانا ضخما وأنيقا صُمم خصيصا لها من الحرير مع الدانتيل العتيق، وقبل 40 عاما، سارت به أمام الشعب البريطاني، في ممر كاتدرائية القديس بولس، ولكن كان هناك جزءا واحدا من ملابسها الأنيقة التي كانت مخفية عن الأنظار، لم تكشف تفاصيله إلا بعد سنوات طويلة، وهو حذاءها ذو الكعب الجلدي، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

حذاء زفاف الأميرة ديانا

وجاء نعل حذاء زفاف الأميرة ديانا، مصمما كعبه من الجلد المدبوغ، وهو أحد أنواع الجلد المتين، المزود بـ542 حبة من الترتر، و132 لؤلؤة على شكل قلب جميل، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي لم يكشف عنه فحسب، بل كان منقوشا تحت الكعب الصغير حرفي «C» و«D» صغيران رسما كرسالة تهنئة سرية للزوجين، إهداءا من صانعه، والقائمين على حفل الزفاف الأسطوري.

صُنع الحذاء من قبل الإسكافي الموهوب «كليف شيلتون»، الذي قال في تصريحات إعلامية مسبقة، إن الأميرة ديانا، فتاة شابة خجولة جدًا، وجميلة، ومبتسمة العينين، وكان هاجسها الرئيسي قبل حفل الزفاف أنها ستبدو أطول من الأمير تشارلز، لكن كعب الحذاء صُمم بشكل منخفض خصيصا لرغبتها.

كعكة زفاف الأميرة ديانا

ويشار إلى أن الشريحة الوحيدة التي تباع من كعكة زفاف ديانا وتشارلز، في مزاد علني تقدر بمبلغ 500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو أكثر من 10 آلاف جنيه مصري.