الامارات | العثور على ممثل «غلادياتور» و«برايفهارت» ميتاً في تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على ممثل «غلادياتور» و«برايفهارت» ميتاً في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل الأسكتلندي، مايك ميتشل، الذي شارك في فيلمي «غلادياتور» و«برايفهارت»، في مدينة فتحية التركية الساحلية عن 65 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء دوغان التركية، أنه عُثر على جثة الممثل في مقصورة داخل مرسى بحري في المدينة الساحلية السياحية، حيث كان يمضي إجازة في جنوب غرب تركيا. وتفحّص مدير المرسى، بوراك أرداهان، المقصورة، بعدما طالت فترة وجود ميتشل في الداخل، ووجده ممدداً على الأرض، فاتصل بهيئات الإسعاف المحلية. وذكرت وكالة أنباء دوغان أن جثة ميتشل نُقلت إلى المشرحة، لتحديد سبب الوفاة.

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