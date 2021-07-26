الامارات | نيزك يضيء سماء النرويج ويسقط جزء منه قرب أوسلو

شكرا لقرائتكم خبر عن نيزك يضيء سماء النرويج ويسقط جزء منه قرب أوسلو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاء «نيزك كبير على نحو استثنائي» جنوب النرويج فترة وجيزة، أمس، محدثاً صوتاً صاخباً وهو يمر عبر السماء. وقال خبراء إن جزءاً منه ربما سقط على الأرض في مكان قد لا يبعد كثيراً عن العاصمة أوسلو، ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وبدأت تقارير مشاهدة النيزك ترد في نحو الساعة الواحدة صباحاً (بالتوقيت المحلي)، مع تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه نور خاطف مرة واحدة على الأقل، يضيء مرسى في هولميستراند، جنوب أوسلو.

وقالت شبكة النيازك النرويجية إن البيانات الأولية تشير إلى أن جزءاً من نيزك ربما سقط على الأرض في منطقة كثيفة الغابات، تسمى فينيماركا، وتبعد 60 كيلومتراً فقط إلى الغرب من العاصمة أوسلو.

وقال مورتن بيليت، الذي يعمل بالشبكة «كان هذا جنوناً».

وأضاف أن سرعة النيزك بلغت 15 إلى 20 كيلومتراً في الثانية، وأضاء السماء أثناء الليل نحو خمس إلى ست ثوانٍ.

ومضى يقول «ما شهدناه الليلة الماضية كان صخرة كبيرة، تنتقل على الأرجح من منطقة بين المريخ والمشتري».

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