الامارات | علم لبناني بالطبشور يحاول دخول «غينيس»

شكرا لقرائتكم خبر عن علم لبناني بالطبشور يحاول دخول «غينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحاول رسام لبناني شاب دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عبر رسم العلم اللبناني بالطبشور في وسط العاصمة بيروت، على مساحة 200 متر مربع، في خطوة يرمي من خلالها إلى توجيه رسالة «أمل» لبلده الغارق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وأوضح الرسام جيوفاني باسيل، البالغ 24 عاماً، من ساحة الشهداء في وسط بيروت، أن فكرة هذه المبادرة راودته مصادفة، بعد اطلاعه عبر الإنترنت على الرقم القياسي السابق، الذي حققه شخص من الأوروغواي، رسم علم بلاده بالطبشور على مساحة 168 متراً مربعاً.

ويستعين باسيل في هذه المهمة، التي بدأ بتنفيذها السبت، ومن المتوقع أن ينهيها اليوم، بـ3000 طبشورة من الألوان الثلاثة التي يتشكل منها علم لبنان، الأحمر والأبيض والأخضر، بعد مسح طبوغرافي للموقع، عملاً بالشروط الموضوعة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي تلحظ أيضاً التقاط صور للعمل بمسيّرات «درون»، للتأكد من إنجاز الرسم بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف «أردت أن يخرج الرقم القياسي من هذه الساحة التاريخية في وسط بيروت»، و«أنا فخور بما أفعله رغم كل ما يمر به البلد»، موضحاً «أحاول أن أكون وجهاً للأمل لجميع اللبنانيين»، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مختلف الجوانب المعيشية في البلاد.

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، يُعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19، بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وأهدى الرسام اللبناني هذا العمل إلى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل أقل من أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى للمأساة التي أوقعت أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، ودمّرت أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية، كما أحدثت زلزالاً سياسياً في البلاد، لاتزال تردداته مستمرة حتى اليوم.

• رسام لبناني شاب يرسم العلم على مساحة 200 متر مربع.

• الخطوة ترمي إلى توجيه رسالة «أمل» للشعب اللبناني.

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