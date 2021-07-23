كيف يمكن أن يساعد الفول السوداني في إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، غالبًا ما يتعرق الناس كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية ولكنهم لا يلتفتون إلى ما يأكلونه.

ووفقًا للخبراء، فإن مفتاح فقدان الوزن هو اتباع نظام غذائي متوازن مع بعض النشاط البدني.

لذا إذا كنت ممن يخطط لخسارة الوزن، تذكر أن تحافظ على تناول وجبات خفيفة معتدلة، لذا يمكنك بالتأكيد الاعتماد على الفول السوداني الذي يعزز فقدان الوزن، وعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية، إلا أن المحتوى الغني بالألياف والبروتينات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعدك على إنقاص الوزن، وإليك كيفية إضافته إلى نظامك الغذائي للحصول على النتائج المرجوة، وفق ما أوضح موقع"timesofindia".

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن البروتين هو طريقة ذكية لحرق السعرات الحرارية، لأن الفول السوداني مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب، ما يجعل من السهل التحكم في إجمالي السعرات الحرارية ويساعد على إنقاص الوزن، وفي حين أنه يحتوي على سعرات حرارية أعلى، ولكن عندما تمضغه، يتم تقسيمه إلى قضمات أصغر ومن المحتمل أنك تمتص سعرات حرارية أقل.

- غني بالدهون الصحية

كما أنه غني بالدهون الصحية التي تسمى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs)، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة(PUFAs)، وترتبط بتقليل الالتهابات والسمنة وأمراض القلب والسكري، وقد ثبت أيضًا أن محتوى الدهون في المكسرات يحسن أيضًا من قدرة الجسم على استخدام الدهون المخزنة كطاقة.

- جيد لعملية التمثيل الغذائي

يعتبر أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، ونتيجة لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

كيف تضيفه في نظامك الغذائي؟

وفقًا للخبراء، من الأفضل تناول الفول السوداني في صورة نيئة أو محمصة، أيضا تستطيع أن تأكله كزبدة أو زيت الفول السوداني، بالإضافة إلى إضافته إلى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج المشوي والتوفو أو حتى السلطات للحصول على نتائج فعالة.

لذا يفضل شرائها بأقل كميات من الصوديوم والسكر المضاف للحصول على نتائج فعالة، وعندما يتعلق الأمر بالاستهلاك اليومي، من الضروري الاعتدال في استهلاكها، يجب تناول 2-3 ملاعق صغيرة من زبدة الفول السوداني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.