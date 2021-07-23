حمض الترانيكساميك أجدد صيحات العناية بالبشرة.. فما هي فوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 10:48 مساءً - ربما لم يحصل حمض الترانيكساميك على الشهرة نفسها التي حظي بها كل من الفيتامين سي وحمض الهيالورونيك والغليكوليك في مجال العناية بالبشرة. إلا أن الوضع سيتغير خلال الفترة المقبلة، كونه بدأ يشد انتباه أطباء الجلد والعلامات التجارية كمكون رئيسي في مستحضرات العناية بالبشرة التي تُعنى بصحة البشرة، مما يجعله من أجدد صيحات العناية بالبشرة. وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن فوائد حمض الترانيكساميك للبشرة، وكيفية دمجه في روتين العناية بالبشرة، وأفضل المنتجات التي يدخل في تركيبتها.

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ما هو حمض الترانيكساميك؟



حمض الترانيكساميك هو حمض أميني اصطناعي مشتق من اللايسين، يعمل على التخلص من الكلف والتصبغات وعلامات ما بعد حب الشباب والبثور، حيث يثبط تخليق الميلانين المستحث بالأشعة فوق البنفسجية عن طريق منع التفاعل بين الخلايا الكيراتينية(خلايا الجلد) والخلايا الصباغية(الخلايا المنتجة للصبغة). ويقول بعض الاختصاصيين في مجال العناية بالبشرة، أن حمض الترانيكساميك يعمل بشكل مباشر على فرط التصبغ أكثر من الفيتامين سي وحمض الغليكوليك، وهو آمن لجميع أنواع البشرة.



هل له أي آثار جانبية محتملة؟

حمض الترانيكساميك آمن لجميع انواع البشرة

كما سبق وقلنا، فإن حمض الترانيكساميك آمن لجميع أنواع البشرة، ويعمل بشكل جيد جنباً الى جنب مع المكونات الأخرى التي تتواجد في تركيبة مستحضرات العناية بالبشرة، بالتالي من النادر جداً أن تكون له آثار سلبية محتملة على البشرة مهما كان نوعها، حتى النوع الحساس منها.



كيفية دمج حمض الترانيكساميك في روتين العناية بالبشرة

يستخدم حمض الترانيكساميك مرتين يومياً



من الأفضل استخدام كريمات حمض الترانيكساميك مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، ويجب استخدامه بعد تنظيف الوجه وتطبيق التونر، وقبل الكريم المرطب والواقي الشمسي لروتين العناية النهاري بالبشرة. وغالباً ما يوصي الاختصاصيون بدمجه مع مكونات أخرى مثل الريتينويد والفيتامين C للحصول على أفضل النتائج.



أفضل مستحضرات حمض الترانيكساميك



Skinmedica Lytera 2.0 Pigment Correcting Serum من سكينميديكا

Skinmedica Lytera 2.0 Pigment Correcting Serum



يحتوي هذا السيروم على مزيج قوي من حمض الترانيكساميك والريسورسينول والنياسيناميد، وهي مكونات تمتلك قدرة عالية على محاربة فرط التصبغ في جميع أنحاء الوجه.



Paula's Choice Clinical Discoloration Repair Serum من بولاز شويس

Paula's Choice Clinical Discoloration Repair Serum

يعمل بديل الريتينول الطبيعي والنياسيناميد وحمض الترانيكساميك، وهي مكونات رئيسية في تركيبة هذا السيروم، على التخلص تدريجياً من البقع الداكنة والتصبغات التي تعاني منها بشرة الوجه.



SkinCeuticals Discoloration Defense من سكينسوتيكال

SkinCeuticals Discoloration Defense

يحتوي سيروم الوجه هذا على أعلى تركيز لحمض الترانيكساميك، إضافة الى النياسيناميد وحمض الكوجيك، وهي مكونات فعالة في إزالة البع الداكنة ومحاربة تغير لون بشرة الوجه وتفتيحها وتبييضها.

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