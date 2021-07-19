طريقة عمل اللحمة بالبصل.. في خطوات بسيطة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحثن الكثير من السيدات عن طريقة عمل اللحمة بالبصل، عبر محرك البحث الشهير «جوجل» قبيل استقبال أول أيام عيد الأضحى، وذبح الأضاحي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل موزة ضاني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل اللحمة بالبصل

مقادير عمل لحمة بالبصل

بصل قاورما

لحمة قطع

سمنة

فلفل حار

فلفل رومي

بطاطس

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير لحمة بالبصل

شوّحي اللحمة مع البصل في السمنة على النار

ضيفي جوزة الطيب والبطاطس والفلفل الرومى والحار وقلّبي

ضيفي الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء، وغطي الخليط بورق ألومنيوم وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه

لحمة بالبصل والتوابل

مقادير عمل لحمة بالبصل والتوابل

كيلو لحم ضاني

2 بصل قطع صغيرة

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

كمون

طريقة تحضير لحمة بالبصل والتوابل

يشوّح اللحم في الزيت ثم يضاف عليه البصل ويقلب جيدًا معًا

يوضع الملح والفلفل والكمون، ثم يضاف عليه الثوم

تقلب جيدا ويمكن إضافة قليل من الماء، وتترك حتى تنضج تمامًا وتقدم بالهنا

طاجن لحمة بالبصل القاورمة

مقادير عمل طاجن لحمة بالبصل القاورمة

لحم

بصل قاورمة

بطاطس قاورمة

جزر

كرفس

ثوم

طماطم

صلصة طماطم

مرقة

كرات

حبهان

ورق لورا

بهارات

كزبرة خضراء

ملح

فلفل

زيت عباد الشمس

طريقة تحضير طاجن لحمة بالبصل القاورمة

باستخدام كبة كهربائية يفرم البصل والثوم والكرفس ويشوحوا في طاسة بها زيت ساخن على النار، ويقلبوا على النار حتى يتغير لونه مع مكعبي مرقة

يضاف اللحم المكعبات ثم الحبهان وورق اللورا وملح وفلفل

يشوّح البصل القاورمة مع البطاطس مع قليل من الزيت والزبدة

يضاف للخليط مع رشة كزبرة خضراء

طاجن لحمة بالبصل والكريمة

مقادير عمل طاجن لحمة بالبصل والكريمة

لحمة

لحمة بصل

بصل

كرفس

سكر

كرات جوزة الطيب

ورق لورا

ملح وفلفل بودرة

دمي جلاس

كريمة لباني

زبدة زيت

طريقة تحضير طاجن لحمة بالبصل والكريمة

يشوح البصل في الزبدة أو الزيت مع رشة سكر

يضاف الكرات والكرفس وكل البهارات

تنشل اللحمة المسلوقة ثم تضاف إلى الخليط

يذوب الدمي جلاس في الشوربة ثم تضاف الكريمة اللباني

يضاف إلى اللحمة بالبصل ويقلب الخليط جيدا ثم يتبل بالملح والفلفل

يوضع في الطاجن ويقدم ويمكن إدخاله الفرن حتى يأخذ وجه ويقدم

طاجن لحمة بالبصل والعجين

مقادير عمل طاجن لحمة بالبصل والعجين

لحمة مكعبات

بصل قاورما

ثوم

كرفس كرات

زعتر

جزر

مرقة

جوزة الطيب

ملح وفلفل

حبهان بودرة

ورق لورا

رشة سكر

صوص دمي جلاس

مشروم

حبة البركة

عجينة جاهزة للوجه

بيضة

لبن

طريقة تحضير طاجن لحمة بالبصل والعجين

يقلى البصل القاورما في الزيت

في طاسة على النار تشوح اللحمة ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر

تضاف كل البهارات والملح والفلفل

يوضع الخليط في طاجن الفرن وتفرد عجينة البيتزا ويغطى بها الطاجن

وتدهن بخليط البيض واللبن وتضاف حبة البركة، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج، وتُقدم