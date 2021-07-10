متقصدنيش بالكلب.. هبة مبروك تظهر مع طليقها ومتابعون: لعبتيها صح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة جديدة من الجدل تسببت فيها البلوجر الشهيرة هبة مبروك، صاحبة جلسة تصوير زفاف الكلب، وذلك عقب ظهورها مع طليقها التي أدعت في أكثر من مقطع سابق إنها تركته لسوء سلوكه، وتخليه عن مسؤولية طفلهما، حتى إن البعض ظن أن جلسة «الكلب» رسالة غير مباشرة له.

وظهرا الثنائي في مقطع جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصحبة الأخير التي تركت له مساحة للحديث وتوضيح كواليس خلافتهما، قائلًا: «إحنا خلاص رجعنا لبعض، وهي مسحت كل الفيديوهات اللي اتكلمت عليا فيهم وأنا كمان، والناس بتقول إنها بتعمل كدة عشان المشاهدات وهما كمان بيكسبوا مشاهدات منها، وهي متقصدنيش بجلسة التصوير، وخلاص قعدنا مع بعض تلت ساعة واتكلمنا ورجعنا».

هبة في مرمى الهجوم مُجددا.. «كل ده عشان الشهرة»

وعلى الفور، بدأ الرواد يهاجمون هبة مبروك وزوجها، مؤكدين إن الخلافات التي كانت تدعيها لا أساس لها من الصحة سوى جلب المشاهدات، معلقين: «مش ده اللي كان بيضربك ويعذبك ومش بيصرف على ابنه، دلوقتي رجعتوا»، «لعبتيها صح عشان الشهرة والفلوس»، و«إزاي تقبلوا الإهانة عشان المشاهدات».

هبة مبروك والكلب.. تعرف على أرباحها بسبب المقاطع الجدلية: اقتربت من 4 مليون

من هي هبة مبروك؟

- بلوجر شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها أكثر من مليون مشترك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

- تعمل في ترويج المنتجات.

- تقدم محتوى فيديو حول تفاصيل يومها وحياتها الأسرية، عبر قناتها على اليوتيوب.

- ظهرت في عدة مقاطع من قبل للحديث عن مشاكلها مع زوجها السابق ووالد طفلها قبل قرار الخلع.

- لديها أكثر من مليون متابع عبر قناتها على اليوتيوب.

- كانت أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بسبب جلسة تصويرها مع كلب، أرفقت في عنقه لافتة دون عليها «حفل زفاف».