7 خطوات لمساعدة طفلك على التكيف مع أخ جديد في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يفهم الأطفال الصغار فكرة التكييف مع وجود مولود جديد، وقد يعاني من اضطراب ليس فقط لمشاركة لعبة ولكن لمشاركة والدته وأمه أيضا.

وهناك بعض الطرق والخطوات التي تساعد طفلك على التكييف مع أخ جديد في المنزل، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- مهدي له قبل الولادة:

كوني صريحة مع طفلك الأكبر، واشرحي له أن المولود سينام ويأكل ويبكي معظم الوقت، ولن يستطيع اللعب معه على الفور، كما من الأفضل أن تدعيه يتفاعل مع بطنك ويشعر بركلة الطفل. وقومي بتغيير غرفته قبل الولادة، حتى لا يشعر الطفل الأكبر سنًا بالغيرة.

2- لا تلومي كل شيء على الطفل:

كوني حذرة في استخدامه كذريعة لعدم قدرتك على فعل شيء حتى لو كان صحيحًا، ومن الأفضل أن تكوني هادئة حتى لا يعتقد الأخ الأكبر أنه هو مصدر كل مصائبهم، لذا حاولي استخدام أسباب أخرى بدلاً من ذلك أو على الأقل الصياغة التي لا تتضمن "طفل".

3- الاعتراف بمشاعر الطفل الأكبر سنا:

لا تتجاهل أبدًا مشاعر طفلك أو توبيخه لكونه غاضبًا أو مستاءً، لأن الأمور قد تغيرت، ودعهم يعرفون أنك تفهم سبب انزعاجهم وطمأنهم أنك ستحبهم دائمًا مهما حدث واطلب منهم إخبارك عندما يبدأون في الشعور بالغضب.

4- فاجئ ابنك الأكبر بهدية:

فاجئ ابنك الأكبر بهدية بين الحين والآخر، وليس من الضروري أن يكون شيئًا كبيرًا ورائعًا.

5- إشراك الأخ الأكبر:

ادعو طفلك الأكبر لمساعدتك في الطفل الجديد، ولكن لا تدفعه إذا لم يرغب في ذلك.

6- علمي طفلك الأكبر كيف يتعامل بأمان مع الطفل:

وضح للأخ الأكبر كيفية لمس الطفل وحمله برفق وتدليك ظهر الطفل وإمساك رأسه بشكل صحيح، وأخبرهم أن هذا النوع من الاتصال يهدئ الطفل.

7- احترام احتياجاته واهتماماته:

احرصي على إظهار أن الطفل هو إنسان صغير له احتياجاته واهتماماته الخاصة، واشرحي أن الأطفال يحتاجون إلى الحليب والحفاضات وأنهم ينامون كثيرًا، وهناك أشياء يحبونها ولا يحبونها.