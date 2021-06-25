الامارات | أين تذهب.. مطعم Mohalla: أفضل وجبات ونكهات البرياني

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مطعم Mohalla: أفضل وجبات ونكهات البرياني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد مطعم Mohalla المتخصص في مأكولات الشارع الهندي بحي دبي للتصميم، من أبرز الوجهات التي تبرع في إعداد مجموعة متنوعة من أشهى خيارات البرياني، بدءاً من برياني لحم الضأن المطهو على نار هادئة لمدة 24 ساعة، وبرياني دجاج تكا المدخّن، وصولاً إلى برياني الروبيان المتبّل والمشوي والبرياني، مع فاكهة الجاك فروت المفضلة لدى عشاق الوجبات النباتية، وتتميز جميع وجبات البرياني في المطعم بلمسة استثنائية ومكوناتٍ مختلفة تمنح كل طبق بصمة فريدة ومذاقاً شهياً.

ويشتهر Mohalla بالوصفة الاستثنائية للبرياني الخالي من اللحوم، التي تنال إعجاب الذواقة من عشاق اللحوم والوجبات النباتية على حد سواء، بفضل نكهاتها التي تشبه نكهة اللحم الأصيلة، ويجمع هذا الطبق بين فاكهة الجاك فروت المتبّلة والطرية، مثل اللحم مع الأرز المتبّل، لابتكار وجبة صحية وشهية من البرياني النباتي.

بينما يمكن لعشاق دجاج تكا الاستمتاع بالدجاج الطري والمدخّن، مع أرز البرياني بالرائحة العطرية المميزة.

أمّا برياني الروبيان المتبّل والمدخّن بالفحم فيُعدّ من الخيارات المثالية لعشاق المأكولات البحرية.

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