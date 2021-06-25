الامارات | «ناو يونايتد» في ضيافة «اللوفر أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناو يونايتد» في ضيافة «اللوفر أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف متحف اللوفر أبوظبي مجموعة «ناو يونايتد»، فرقة البوب العالمية، لبثّ عرضها الموسيقي الحيّ الذي سُيقام لمرة واحدة فقط للملايين من جماهير البوب حول العالم، في الأول من يوليو المقبل، بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والإبداعية في إمارة أبوظبي.

ويُقدم العرض 16 عملاً من أهم الأعمال الفنية الناجحة للفرقة، وسيبثّ العرض مباشرةً على قناة «ناو يونايتد» الرسمية على «يوتيوب»، التي حصدت أكثر من مليارَي مشاهدة إجمالية إلى اليوم، وتمكنت الفرقة من تعزيز انتشارها عبر مجموعة متنوعة من المنصات، فجمعت أكثر من 153 مليون متابع حول العالم.

وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي، مانويل راباتيه، إن أعضاء فرقة «ناو يونايتد» سيعيشون تجربة مميزة في «اللوفر أبوظبي»، وأضاف «إننا على ثقة بأن العرض سيبثّ طاقة مميزة ويجذب جماهير جديدة للمتحف، الذي اختارته الفرقة أيضاً لتصوير أحدث فيديو موسيقي لها، ما يؤكد أن المتحف أكثر من مجرد وجهة لاكتشاف الفنون، بل موطن للإبداع بكل أشكاله».

قال مؤسس فرقة «ناو يونايتد»، سيمون فولر: «مع استمرار تصاعد شهرة مجموعة (ناو يونايتد) في جميع أنحاء العالم، شعرنا بأنها اللحظة المثالية لتقديم أول عرض افتراضي لنا، فخلال الأشهر الأخيرة، وبعد زيارتنا لأبوظبي، سحرنا جمال هذه المدينة وأصبحت بمثابة وطننا الثاني، فهي بيئة آمنة وهادئة ومثالية لتطوير المحتوى والتقاء أعضاء الفرقة، وسنكلل هذه الشراكة الرائعة بأدائنا المنتظر في متحف اللوفر أبوظبي المثير للإعجاب، فهذا المتحف من أروع التصاميم المعمارية المتميزة التي رأيتها على الإطلاق، لذا أتطلع قُدماً إلى مشاركة عرضنا الجديد مع الملايين من محبينا وجماهيرنا المتحمسين حول العالم».

وقال رئيس تطوير الأعمال في لجنة أبوظبي للأفلام، عمر الظاهري، إن مجموعة «ناو يونايتد» تعد من الفرق الموهوبة والمتميزة التي تتابعها شريحة واسعة من الجماهير العالمية، ومن خلال بثّ هذا العرض الموسيقي لملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ستخطف إمارة أبوظبي الأضواء وستظهر للعالم الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة في العاصمة الإماراتية.

مليارا مشاهدة لقناة الفرقة على «يوتيوب».

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