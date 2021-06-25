الامارات | مجلس إدارة جديد لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة جديد لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، اجتماعها العادي، أمس، عبر منصة إلكترونية، وبحضور مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، حمد المناعي، ونائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، أحمد الخديم، إضافة إلى محمد حمزة ومها المهيري مندوبي وزارة تنمية المجتمع، وبذلت الوزارة جهداً كبيراً لضمان سهولة عملية الانتخاب وإدارة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة الجديد من بين 23 مرشحاً، وفاز أعضاء المجلس الجديد: سلطان بن بخيت العميمي، شيخة عبدالله المطيري، شيخة محمد الجابري، ناصر علي الظاهري، لولوة أحمد المنصوري، عائشة إبراهيم سلطان، حارب خميس الظاهري. كما انتخب عبدالرحمن عبدالله البتسكي عضواً احتياطياً أول، ومحمد شعيب الحمادي عضواً احتياطياً ثانياً.

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