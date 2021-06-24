نبيلة عبيد تتصدر التريند بعد تقبيل محمد رمضان ليدها: «قمر زي ما أنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة نبيلة عبيد تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، وذلك بعد نشرها عدد من الصور برفقة الفنان محمد رمضان عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر خاصية القصص القصيرة، وبعد نشرها لتلك الصور تداولها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الصور التي قامت الفنانة نبيلة عبيد بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأبرز تعليقات الجمهور والمتابعين عليها.

تفاصيل صور نبيلة عبيد ومحمد رمضان

وظهرت الفنانة نبيلة عبيد برفقة الفنان محمد رمضان أثناء تواجدهما معا في إحدى المناسبات المشتركة بينهما، وحرص كلاهما على التقاط عدد من الصور معا، لنشرها عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد إحدى الصور لها برفقة الفنان محمد رمضان وهو يقبل يدها، وعلى الفور وعقب نشرها لتلك الصور، تداولها الكثير من الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها الكثير من التعليقات المختلفة، التي جعلتها تتصدر التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

لم تكن الصور برفقة الفنان محمد رمضان وحدها التي جعلتها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن على مدار الساعات القليلة الماضية، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة نبيلة عبيد وهي ترقص على نغمات أغنية «عم يا صياد» للمطرب الشعبي محمود الليثي، وعقب نشر ذلك الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وعلق جمهور الفنانة نبيلة عبيد على الفيديو المنتشر، قائلين «لسه قمر زي ما أنتي.. محافظة على رشاقتك لحد دلوقتي».